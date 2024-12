Erste Whisky Live Germany: Kirsch Import holt 2025 das weltweite Whisky-Event nach Hamburg

Bangkok, Buenos Aires, London, Singapur, Melbourne? Das sind nur fünf der zwanzig Städte in der Welt, in denen die Messe Whisky Live jährlich tausende Whiskyfans begeistert. Im nächsten Jahr feiert das Event-Highlight 25. Geburtstag – und bekommt Zuwachs. Kirsch Import, das in Niedersachsen ansässige Familienunternehmen, holt die Whisky Live am 11. und 12. Oktober 2025 in CCH – Congress Center Hamburg und damit erstmals nach Deutschland. Nach zwei erfolgreichen Hausmessen in den Jahren 2022 und 2023 im Stadion an der Bremer Weser freuen sich Christoph Kirsch und sein Team über diese Entwicklung:Die renommierte Whisky Live, die von Paragraph Publishing organisiert wird, expandiert damit in einen der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Whiskymärkte der Welt. So sagt der Geschäftsführer Damian Riley-Smith:Mit der Whisky Live schafft Kirsch Import eine Plattform für die Entdeckung der Whisky-Welt in all ihren Facetten. Am Samstag, dem 11. Oktober, sind Konsumentinnen und Konsumenten herzlich willkommen. Sie haben die Möglichkeit, eine Vielzahl an Abfüllungen zu verkosten, sich mit Ausstellenden auszutauschen und mehr über die Kunst der Whiskyherstellung zu erfahren. Am Sonntag, dem 12. Oktober, öffnet die Messe dann ihre Pforten exklusiv für Fachbesucherinnen und Fachbesucher der Branche. Dieser B2B-Tag bietet das ideale Fundament zum Netzwerken, für Geschäftsanbahnungen und den Austausch über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Whisky.Seien Sie dabei, wenn Hamburg zum Zentrum für Whisky-Kultur wird! Weitere Informationen zur ersten Whisky Live Germany folgen im neuen Jahr.