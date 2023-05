Erfrischende Frühlingsdrinks mit Gin zum Welttag des Cocktails

In der französischen sowie südeuropäischen Küche ist Lavendel eine Basiszutat. Wie gut die angenehm duftende Pflanze in einen Cocktail passt, zeigt dieses verlockende Getränk. Beim Lavendel Gin Fizz passt die elegante Note der wohlduftenden Pflanze hervorragend zum No.3 Gin und unterstreicht dessen feine Aromen.Zutaten:5 cl No.3 London Dry Gin2 cl frisch gepresster Zitronensaft1 cl LavendelsirupSoda WaterZitrone und Lavendelzweig für die GarniturZubereitung:No.3 Gin, Zitronensaft und Sirup in einem Cocktailshaker auf Eis schütteln. In ein Longdrinkglas abseihen, das mit frischen Eiswürfeln gefüllt ist. Mit Soda auffüllen und vorsichtig unterheben. Mit einer Zitronenspirale und einem Lavendelzweig garnieren.Sommer, Sonne und eine frische Meeresbrise: Danach schmeckt der Cocktail Summer Breeze. Der Klassiker ist seit den 1980er-Jahren in aller (Urlauber-)Munde. Schnell und unkompliziert zubereitet, schmälert schon seine leuchtend frische Farbe das Fernweh und verwandelt die heimische Couch kurzerhand in einen Strandkorb.Zutaten:5 cl No.3 London Dry Gin9 cl Cranberrysaft1,5 cl GrapefruitsaftLimettenspalte oder Orangenscheibe als GarniturZubereitung:No.3 Gin, Cranberry- und Grapefruitsaft in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrinkglas geben und verrühren. Mit einer Limettenspalte oder Orangenscheibe garnieren.Pfirsich und Sekt passen zusammen. Das beweist der Cocktail-Klassiker Bellini schon seit den 1940er-Jahren. Damals von Giuseppe Cipriani in Venedig erfunden, bietet der Drink die perfekte Harmonie aus satt-süßem Pfirsich und der leichten Prosecco-Säure. Der perlende Italiener ist das perfekte Getränk für frühlingshafte Erfrischungsmomente.Zutaten:1,5 cl No.3 London Dry Gin1,5 cl Püree vom weißen Pfirsich1 cl ZuckersirupProseccoPfirsichscheibe für die GarniturZubereitung:No.3 Gin, Püree und Zuckersirup in ein Sektglas Glas geben und umrühren. Langsam mit Prosecco auffüllen und vorsichtig unterheben. Mit einer Pfirsichscheibe garnieren.Dies ist einer der beliebtesten Cocktails Großbritanniens. 1984 kreierte ihn in London der Bartender Dick Bradsell, indem er den Singapore Sling etwas britischer werden lassen wollte. Als heimische Frucht lang die Brombeere nah. Eine hervorragende Wahl!Zutaten:5 cl No.3 London Dry Gin2 cl frisch gepresster Zitronensaft1 cl Brombeersirup4–6 Brombeeren für die GarniturZubereitung:No.3 Gin, Zitronensaft und Brombeersirup in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, gut schütteln und in einen mit Crushed Ice gefüllten Tumbler abseihen. Mit frischen Brombeeren garnieren.Der St. James's Spritz ist als perfekter Frühlingsdrink sowohl trocken als auch duftend und botanisch. Der spritzige Begleiter jeder Garten- und Dachterrassenparty verkörpert ausbalancierte Raffinesse und Eleganz.Zutaten:3,5 cl No.3 London Dry Gin1,5 cl HolunderblütensirupChampagner oder CrémantRosmarinzweig und Pink Grapefruit für die GarniturZubereitung:Ein großes Weinglas mit Eiswürfeln füllen, No.3 Gin und Holunderblütensirup hinzugeben und vorsichtig verrühren. Das Glas mit Champagner oder Crémant auffüllen und mit einer Scheibe Pink Grapefruit sowie einem Zweig Rosmarin garnieren.Ein klassischer Highball-Cocktail, der nicht nur Gin & Tonic Fans schmeckt. Bei diesem Drink löst Sodawasser das Tonic ab. Außerdem wird er mit einem Spritzer Limette und einem Schuss Zuckersirup verfeinert, um die perfekte Balance zwischen süß und sauer zu erreichen. Erfrischend und belebend.Zutaten:5 cl No.3 London Dry Gin2,5 cl frisch gepresster Limettensaft2 cl Zuckersirup10 cl SodawasserLimette und frische Minze für die GarniturZubereitung:Alle Zutaten außer Sodawasser auf Eis schütteln und in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrinkglas abseihen. Mit Sodawasser auffüllen und einer Limettenscheibe garnieren. No.3 London Dry Gin , der im Jahre 2010 von Berry Bros. & Rudd kreiert wurde, hat über 30 Auszeichnungen erhalten. Er ist der einzige Gin der Welt, der bei der International Spirits Challenge viermal als „World's Best Gin" ausgezeichnet wurde, und der erste, der bei der International Spirits Challenge 2019 den prestigeträchtigen Supreme Champion Spirit Award gewann. Geschmacklich überzeugt No.3 London Dry Gin mit seiner Balance aus Wacholder, Zitrus und Würze. Der Name des Gins geht zurück auf den Firmensitz von Berry Bros. & Rudd in der St. James's Street Nummer 3 in London. Produziert wird No.3 Gin bei der Traditionsbrennerei De Kuyper im niederländischen Schiedam.