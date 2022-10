Bio-Whisky-Destillerie Nc'nean lanciert mit „Lorna“ ihren zweiten Single Malt der Quiet Rebels Serie

Quiet Rebels, stille Rebellen, das sind die Mitarbeiter der Bio-Whisky-Brennerei Nc'nean wahrhaftig. Gründerin Annabel Thomas setzte sich 2013 kein geringeres Ziel, als die Whisky-Industrie Schottlands neu zu denken und zu revolutionieren. Gesagt, getan: In wenigen Jahren verwandelte sie die Farm ihrer Familie auf der wilden und abgelegenen Halbinsel Movern in Westschottland in eine Whisky-Brennerei. Hier ist seither die Heimat von Nc'nean.Der Name ist Programm. „Nc-nie-an“ ausgesprochen steht er als Abkürzung für „Neachneohain“, die Königin der Spirituosen und Hexen sowie Beschützerin der Natur in der gälischen Folklore. Ihrem Ethos folgend definiert die Nc'nean Distillery die schottische Whisky-Industrie neu: Nc´nean ist der bisher einzige mit erneuerbarer Energie vollständig klimaneutral und nahezu abfallfrei hergestellte, biozertifizierte schottische Single Malt. Keine andere Brennerei des Landes verwendet so wie Nc´nean ausschließlich heimische Bio-Gerste. Die Netto-Null-Verifizierung, B Corp Akkreditierung sowie der Titel „Best For The World B Corp Business“ zeichnen die junge unabhängige Marke aus.Um diesen verantwortungsvollen Weg von Beginn an mitzugehen, beschloss Lorna Davidson im Jahre 2015, sich auf die Halbinsel Morvern zu begeben. Sie war die Erste an der Seite der Gründerin Annabel Thomas. Ihr Karrierestart bei Nc'nean war ungewöhnlich: Während der Verwandlung der Farm in eine Brennerei versorgte Lorna die Handwerker mit Essen. Mit Abschluss der Bauarbeiten war klar, was sie als Nächstes tun würde: Whiskys herstellen! Gordon Wood, Nc'nean's Distillery Manager, zeigte ihr, wie es geht. Und Lorna begann zu destillieren, als hätte sie nie etwas anders getan.Nc'nean herzustellen ist so ungewöhnlich wie der Whisky selbst. Neben der beliebten und stets verfügbaren Standard-Abfüllung kreiert das zehnköpfige Brennerei-Team jedes Jahr zwei limitierte Varianten: Im Frühjahr ist Nc'nean Huntress das spannende Ergebnis extravaganter Hefe-Experimente. Jetzt im Herbst erfreut Nc'nean Quiet Rebels die Whiskywelt. Letztes Jahr machte „Quiet Rebels Annabel“ den ersten Aufschlag, nun ist der Single Malt Lorna gewidmet. Die Länge der Teamzugehörigkeit bestimmt hier die Reihenfolge.Quiet Rebels Abfüllungen erzählen von den Reisen ihrer Namensgeber:innen. Ihre persönlichen Geschichten sind in der Verpackung zu finden. Der Whisky selbst spiegelt die geschmacklichen Vorlieben der jeweiligen Person wider – in diesem Jahr von Lorna Davidson. Limitiert auf 7.560 Flaschen ist ihre Begeisterung für süßen Whisky unverkennbar durch köstliche Noten von Bananenbrot, Grapefruit und Pfirsich-Eis.Um diesen einzigartigen Single Malt nach Lornas Vorlieben zu kreieren, reifte der Nc'nean New Make in einer Kombination aus amerikanischen Whiskeyfässern und ehemaligen Pineau des Charentes Fässern. Lorna ist begeistert:Für den Vertrieb von Nc´nean Quiet Rebels Lorna ist in Deutschland das niedersächsische Familienunternehmen Kirsch Import zuständig. Konsumenten können das Produkt unter anderem über Whic aus Bremen beziehen.Herkunft: Schottland, HighlandsFasstypen: amerikanische Whiskyfässer, Ex Pineau des Charentes FässerAlkoholgehalt: 48.5% vol.Flaschengröße: 0,7 LiterLimitierung: 7.560 FlaschenSonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbtVerkostungsnotizenNase: Frische Pfirsiche und Aprikosen, Karamell und ZitrusfrüchteGaumen: Bananenbrot, Grapefruit und Pfirsich-EiscremeNachklang: Fruchtig mit sanfter Würze Nc'nean ist eine vielfach preisgekrönte, unabhängige Bio-Whisky-Destillerie an der Westküste Schottlands. Gegründet von Annabel Thomas, begann im März 2017 die Destillation mit dem Bestreben, die Whisky-Industrie zu revolutionieren. Dies geschieht hinsichtlich neuer Whisky-Geschmacksrichtungen als auch der klimaneutralen Produktion im Einklang mit der Natur. Im Juli 2021 erreichte die Brennerei als erste in Großbritannien den verifizierten Netto-Null-Status für Kohlenstoffemissionen aus dem eigenen Betrieb (Scope 1 & 2). Darüber hinaus sind alle Produkte von Nc'nean biologisch zertifiziert, die Flaschen bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Glas. Abfälle werden nahezu vollständig recycelt oder wiederverwendet. Im Februar 2022 erhielt Nc'nean die B Corp-Akkreditierung mit einer hohen Punktzahl von 135,6. Im Juli 2022 wurde Nc'nean für die außergewöhnlich positiven Auswirkungen auf die Umwelt mit dem „Best for World B Corp. 2022“-Titel ausgezeichnet.