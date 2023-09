Bio-Tag der Europäischen Union: Erste Whiskyhersteller setzen auf „Organic“

Der 23. September ist als Datum für den EU-Bio-Tag nicht zufällig gewählt: Er ist das Herbst-Äquinoktium, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Dieser Tag soll das Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft und Umwelt symbolisieren, so wie es zu der ökologischen Produktion von Lebensmitteln passt. Deren Wertschätzung ist hoch. Die Hauptgründe dafür sind laut dem Öko-Barometer des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft von 2022 die artgerechte Tierhaltung, die Naturbelassenheit der Produkte sowie ihre regionale Herkunft. Jedoch sind Whiskys, die diesen Verbraucherinteressen folgen und hohe Bio-Standards erfüllen, nach wie vor rar.Erste Brennereien haben erkannt, dass auch bei der ressourcenintensiven Produktion ein Umdenken stattfinden muss, um unseren Planeten zu schonen und zukunftsfähig zu sein. Die meisten der derzeit erhältlichen Bio-Whiskys stammen allerdings aus konventionell arbeitenden Brennereien, die nur einzelne Abfüllungen als „Organic“ ausweisen. Dazu gehören mit Blick auf Europa unter anderem die schottischen Häuser Benromach, Deanston, Loch Lomond und Bruichladdich sowie die irische Destillerie Waterford.Zu den weltweiten Pionieren derjenigen Whiskybrennereien, die in ihrer Produktion vollständig auf Bio-Standrads, Klimaneutralität und Nachhaltigkeit setzen, gehört die junge schottische Destillerie Nc´nean . Als einziger biozertifizierter Single Malt Scotch Whisky, der rein aus schottischer Bio-Gerste hergestellt wird, ist der Nc’nean Organic nicht nur unter Kennern beliebt, sondern bietet auch für Zielgruppen im Bio-Handel passende Kaufanreize.Anstelle von starren Industrievorgaben ist Nc´nean von der Natur geprägt. Ein Motto, das als Ausnahmeerscheinung bezeichnet werden kann. Kreativ, ein wenig rebellisch und mit weiblicher Perspektive geht Nc’nean an die Herstellung ihres Whiskys heran und schreibt kurzerhand die Regeln einer etablierten Spirituosenkategorie um. Nc'nean („Nick-ni-en“ ausgesprochen) ist nach „Neachneohain“ benannt, einer Hexenkönigin und Beschützerin der Natur in der gälischen Folklore.Begonnen hatte alles mit einem Traum. Träumerin ist die Londonerin Annabel Thomas. Sie setzte sich das Ziel, die Farm ihrer Familie im Westen Schottlands in eine moderne, nachhaltige Whisky-Destillerie zu verwandeln. 2013 begann sie, diesen zu verwirklichen, und seit 2017 läuft die Destillation an der Küste der wunderschönen Halbinsel Morvern, im Herzen der Highlands. 2020 wurde der erste Single Malt fertig.Annabel Thomas freut sich über ihren Erfolg:Mit diesem kompromisslosen Fokus auf Nachhaltigkeit führt Nc'nean die Spirituosenbranche im Hinblick auf Umweltbewusstsein mit an. Im Bestreben, das Beste für den Planeten zu tun, hat das Team mit einer vollständig recycelten Flasche aus Klarglas die Messlatte noch etwas höher gelegt. Minimalistisches, naturnahes Dekor aus Wasserfarben trägt dazu bei, den Kreislauf in der Glasindustrie zu schließen und den CO₂-Abdruck jeder Flasche um satte 40 Prozent zu reduzieren. Nc’nean ist zudem eine stolze „Zero-Waste-Distillery“: Entstandene Abfälle werden fast vollständig wiederverwertet. Nc'nean ist eine vielfach preisgekrönte, unabhängige Bio-Whisky-Destillerie von der Westküste Schottlands. Gegründet von Annabel Thomas, begann im März 2017 die Destillation mit dem Bestreben, die Whisky-Industrie zu revolutionieren. Dies geschieht hinsichtlich neuer Whisky-Geschmacksrichtungen sowie der klimaneutralen Produktion im Einklang mit der Natur. Im Juli 2021 erreichte die Brennerei als Erste in Großbritannien den verifizierten Netto-Null-Status für Kohlenstoffemissionen aus dem eigenen Betrieb (Scope 1 & 2). Ferner sind alle Produkte von Nc'nean biologisch zertifiziert, die Flaschen bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Glas. Abfälle werden nahezu vollständig recycelt oder wiederverwendet. Im Februar 2022 erhielt Nc'nean die B Corp-Akkreditierung mit einer hohen Punktzahl von 135,6. Im Juli 2022 wurde Nc'nean für die außergewöhnlich positiven Auswirkungen auf die Umwelt mit dem „Best for World B Corp. 2022“-Titel ausgezeichnet.