equalizent will die Bildung von tauben Menschen in Deutschland verbessern

equalizent, die mehrfach ausgezeichnete Schulungs- und Beratungs GmbH aus Österreich, expandiert über ein Social Franchise in Deutschland und sucht nach Franchise-Partnern. Das Ziel ist die Bildung von Gehörlosen durch Angebote in Gebärdensprache auch in Deutschland zu verbessern.equalizent bietet in Wien seit 2004 pädagogische Konzepte, Schulungen für gehörlose Menschen in Gebärdensprache, Gebärdensprachkurse für Hörende sowie Sensibilisierung für Unternehmen an. Von diesen Erfahrungswerten könnten auch deutsche Franchise-Partner profitieren.Erste Infos über die Idee hinter equalizent, die bilinguale Firmenkultur und über das Expansionsvorhaben liefert der kurze Informationsfilm „equalizent Social Franchise - in 3 Minuten“. Der Film wird in Gebärdensprache mit Untertitelung und Ton auf dem Informationsportal für Hörbehinderte und Gehörlose www.deafservice.de gezeigt.Weitere Details zu den Voraussetzungen einer idealen Franchise-Partnerschaft und über die Rolle von digitalen Materialien, eLearning Games speziell für taube Menschen erfahren Interessierte nach vorheriger Anmeldung im Rahmen des Vortrags via Zoom am 27.04.21. von 10:30-12:00 Uhr. Die Anmeldung ist hier möglich web.zoom.us/meeting