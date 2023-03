Werner Oestringer Reisen - unvergessliche barrierefreie Reiseerlebnisse für Gehörlose

Seit 22 Jahren organisiert Werner Oestringer mit seiner Frau Reisen für Gehörlose, Schwerhörige und Freunde. Der Physiker und freiberuflicher Informatiker kam durch seinen Freund auf die Idee, Reisen speziell für Gehörlose zu organisieren.Inzwischen hat er schon über 30 Reisen durchgeführt, erlebte mit Gehörlosen unvergessliche Momente wie Sonnenaufgänge auf der Aussichtsplattform des Empire State Buildings in New York oder auf der großen Mauer in China.Um die Reisen für Gehörlose barrierefrei erlebbar zu gestalten, sind bei allen Touren immer auch Gebärdensprachdolmetscher dabei, die für die Teilnehmer, z.B. bei den Ausflügen usw., dolmetschen. „Die Idealbesetzung sind immer zwei Dolmetscher pro Ausflugsbus. Wichtig ist, dass die Dolmetscher sich abwechseln können, denn es erfordert sehr viel Konzentration alles simultan zu übersetzen“, so Oestringer.Die diesjährige Schiffsreise „Flusskreuzfahrt Portugal – Duoro“ vom 09.08.-16.08.23 soll eine ganz besondere Reise werden. Wenn noch 20 Personen dazu kommen, könnte diesmal die Gehörlosengruppe ein ganzes Kreuzfahrtschiff ausfüllen.Das Interview mit weiteren Infos zur Reise ist auf dem Portal für Hörbehinderte www.deafservice.de zu lesen.