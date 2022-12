Weihnachtsgrüße in Gebärdensprache auf www.deafservice.de

Haben Sie schon mal daran gedacht, statt Weihnachtskarten oder Mails zu versenden, speziell für gehörlose Klienten und Kunden einen kurzen Film in Gebärdensprache zu drehen? Die Firma „equalizent Social Franchise“ hat diese reichweitenstarke und barrierefreie Möglichkeit genutzt und gebärdet ihre Weihnachts- und Neujahrsgrüße auf www.deafservice.de , dem Infoportal für Gehörlose.Es ist eine schöne Aktion die Gebärdensprache zu zeigen und gleichzeitig auch die Gesellschaft für die Gehörlosenkultur zu sensibilisieren.„equalizent Social Franchise“ aus Wien entwickelt pädagogische Konzepte, Schulungen für gehörlose Menschen in Gebärdensprache, Gebärdensprachkurse für Hörende sowie Sensibilisierung für Unternehmen an. Die deutsche Niederlassung, das Kompetenzzentrum in Hamburg, bietet seit 2021 Schulungen für taube Menschen an, vor allem für arbeitssuchende Gehörlose. Es gibt dort auch spezielle Schulungs-Angebote für taube Flüchtlinge aus der Ukraine.In Deutschland leben 16 Millionen Hörbehinderte, davon sind ca. 80.000 gehörlos und etwa 250.000 Menschen unterhalten sich in Gebärdensprache. Die Deutsche Gebärdensprache, die Muttersprache von Gehörlosen ist seit 2002 anerkannt.Judit NothdurftJudit Nothdurft ConsultingFotorechte: JNCWeb: www.jnc-business.de