Von Oktober bis Dezember laden viele LWL-Museen wieder zu gebärdensprachlichen Führungen ein

In den LWL-Museen werden regelmäßig Führungen in Deutscher Gebärdensprache angeboten, bei denen der LWL die Kosten für die Verdolmetschung übernimmt. „Mit unseren Videos in Deutscher Gebärdensprache möchten wir noch stärker auf die Führungen in unseren LWL-Museen aufmerksam machen und damit den Menschen auf Augenhöhe begegnen, die mit dieser Sprache kommunizieren", so LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.Die erste Führung im Oktober mit Gebärdensprachdolmetscher gibtEinblicke in das neue Eingangs- und Ausstellungsgebäude. Die Führung am Samstag, 14.10.2023, im LWL-Museum Glashütte Gernheim entfällt dagegen.Ein öffentlicher Rundgang in Gebärdensprache lädtzur Sonderausstellung „Nudes“ ein. Der unbekleidete Körper fasziniert, empört, erregt und inspiriert. Er bietet unerschöpfliche Möglichkeiten, die Sicht des Menschen auf sich selbst, seine Ideale, Ängste und Träume darzustellen. In der Ausstellung werden unterschiedliche Interpretationsweisen des Aktes und dessen kunsthistorische Entwicklung beleuchtet.Zu einer Museumsführung in Deutscher Gebärdensprache mit anschließendem Kaffeetrinken sind die Besucherwillkommen. Bei der Führung über das Gelände erfahren sie Spannendes über die Lebensbedingungen im frühindustriellen Arbeiterdorf. Im Glasturm können sie den Glasmachern bei der Arbeit zusehen.eine digitale Museumsführung von der tauben Archäologin Ana Smidt zum Thema „Lautlos durch das Mittelalter“ angeboten. Interessierte können über den Link www2.lwl via Zoom an der Führung teilnehmen.Auf dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose www.deafservice.de werden alle Informationen zu den Führungen für Gehörlose vom tauben Gebärdensprachdolmetscher Rafael Grombelka in einem kurzen Einladungsfilm gebärdet.