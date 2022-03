„The Elephant in the Room“ – mit Live-Übersetzung in deutscher Gebärdensprache

Das Retro-Stück „The Elephant in the Room“ bringt die Ästhetik der alten Hollywood-Filme auf die Bühne. Die französische Kompanie „Cirque Le Roux“ entführt die Zuschauer in eine monochrome Welt. Das 90-minütige Stück erzählt eine spannende Geschichte voll unerwarteter Wendungen, in dem die sechs Künstler und Künstlerinnen die Geheimnisse der Liebe, Freundschaft und der offensichtlichen Wahrheiten erkunden.Die Inszenierung im Berliner CHAMÄLEON Theater verschmelzt Erzähltheater und hochkarätige Zirkusakrobatik mit viel Witz und Exzentrik. In den Szenen wird auch in Lautsprache kommuniziert, wobei die Darsteller und Darstellerinnen eine Mischung aus Deutsch und Englisch sprechen. Die Handlung ist auch ohne Sprachkenntnisse leicht zu verstehen, da diese durch Akrobatik und körperbezogenem Humor betont wird.Für eine barrierefreie Darbietungund Gebärdensprachnutzer werden die Vorstellungen amund amvon der Gebärdensprachdolmetscherin Ute Sybille Schmitz live. Der Ankündigungsfilm in Gebärdensprache sowie erste Showimpressionen sind auf dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose www.deafservice.de zu sehen.Das Stück ist ab 8 Jahren empfohlen, Beginn der Vorstellungen (8. April 2022, 20. Mai 2022) um 20:00 Uhr. Tickets für Behinderte werden ermäßigt ab 32,00 € angeboten und können unter chamaeleonberlin.com bestellt werden.Judit NothdurftJudit Nothdurft ConsultingTel: +49 176 23 87 09 22Mail: judit@jnc-business.de Web: www.jnc-business.de