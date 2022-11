Täglich kostenlose Führungen im Porsche Museum mit Gebärdensprache

Zum „Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung 2022“ bietet das Porsche Museum in Stuttgart kostenlose Führungen für Hörbehinderte in Deutscher Gebärdensprache (DGS) an. Vom 29. November bis 4. Dezember 2022 werden täglich ab 16:30 Uhr offene Museumsführungen mit Gebärdensprachdolmetschern durchgeführt. Die Führungen dauern etwa eine Stunde und finden sowohl für Einzelpersonen wie auch für Gruppen (max. 10 Personen.) statt.Etwa 95 Fahrzeuge auf 2 Ebenen erzählen die Geschichte des Sportwagenherstellers in spannenden Bereichen. Beim Rundgang durch die Ausstellung ermöglichen Taststationen den Vergleich von unterschiedlichen Materialien, wie Carbon, Aluminium oder Leder. Auch Schriftzüge und Wappen laden zum Erfühlen ein, um das Ansprechen der Sinne in den Mittelpunkt zu stellen.Erste Einblicke ins Museum bietet der knapp 8-minütige barrierefreie Gebärdenfilm mit dem gehörlosen Markus. So können die Zuschauer bereits einige Exemplare, wie die erste Fahrzeugkonstruktion von Ferdinand Porsche aus dem Jahre 1898 und den allerersten Porsche sehen, garniert mit den Entstehungsgeschichten in Gebärdensprache. Der Film ist vertont, untertitelt und bis 14. Dezember auf dem Portal für Hörbehinderte www.deafservice.de zu sehen.Für die Teilnahme der Museumführung ist eine Voranmeldung per Mail an info.museum@porsche.de notwendig.