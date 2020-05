Schutzmasken stellen Hörbehinderte vor große Probleme – Kommunikationstrainerin gibt in den Medien Tipps

„Viele Hörbehinderte insbesondere Gehörlose brauchen das Mundbild zur Kommunikation, um Inhalte zu verstehen. Durch das Tragen von geschlossenen Nasen-Mund-Masken sind weder das Ablesen noch das Erkennen der Mimik des Gesprächspartners möglich“, so Nothdurft.Hierzu präsentierte die Dozentin im Radio-, und TV-Bericht des Bayerischen Rundfunks Lösungsmöglichkeiten, unter anderem die amerikanische OP-Maske mit durchsichtigem Mundbereich, das Face Shield als hochstransparenter Gesichtsschutz und den mobilen Ringschleifenverstärker, der die Kommunikation am Empfang direkt an das Hörgerät überträgt.Auch die praktische Anwendung des Ferndolmetscherdienstes Telesign wurde vorgeführt, der das Gespräch zwischen Hörenden und Gehörlosen in Gebärdensprache übersetzt.Der TV Beitrag ist in der BR Mediathek zu sehen: https://www.br.de/mediathek/video/maskenpflicht-gehoerlose-in-der-corona-krise-av:5ec571652ea0f2001432a15b?fbclid=IwAR02rnZUXdMmXc5NtIJQkC5XZUSgXNUuohDJg_xlj7Yu9JeCrIk235PeWbI Weitere Infos zum Radio- und TV- Beitrag auf www.br.de/nachrichten Gedreht wurde in der Nürnberger Zahnarztpraxis „edel & weiss“. Unter Mitwirkung von Inhaberpartner Dr. Marcus Striegel wurde der Zahnarztbesuch einer gehörlosen Patientin dargestellt.Bereits bei der Einführung der Maskenpflicht hatten die „Nürnberger Nachrichten“ Judit Nothdurft zum Thema interviewt: https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/expertin-schlagt-alarm-maskenpflicht-fur-schwerhorige-katastrophe-1.10074186?fbclid=IwAR0t6Wl1aojw5ZzaeVlQ43g-95MPkoAVZUOT-D24NAhvXkOHg_rfOgTvVvQ Judit NothdurftJudit Nothdurft ConsultingTel: +49 911 95 33 96 26Mail: judit@jnc-business.de Web: www.jnc-business.de