Pädagogische Mitarbeiter_innen mit Gebärdensprache gesucht

Die Sinneswandel gGmbH sucht ab sofort als Elternzeitvertretung mit der Option auf Verlängerung oder Entfristung eine pädagogische Fachkraft (Erzieher_in/Sozialpädagog_in/vergleichbare Ausbildung) für den Kinder- und Jugendclub. Sehr gute Gebärdensprachkompetenz sollte vorhanden sein.Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Gestaltung des pädagogischen Alltags in einer Kinder- / Jugendfreizeiteinrichtung, Planung und Durchführung sinnvoller Freizeitangebote sowie die Betreuung nachmittags von gehörlosen und hörgeschädigten Kindern / Jugendlichen.Weitere interessante Details zum Stellenangebot werden in einem Video in Gebärdensprache und mit Untertitelung ausführlich und barrierefrei erklärt. Das Video und auch die Stellenanzeige ist auf dem Portal für Hörbehinderte / Gehörlose www.deafservice.de zu sehen.Seit 2007 steht die Sinneswandel gGmbH für barrierefreie Kommunikation. Sie fördern den Gebrauch von Gebärdensprachen und die Entstehung sozialer Netzwerke innerhalb und außerhalb der Gehörlosengemeinschaft. Ihre Philosophie basiert auf dem respektvollen und kreativen Umgang mit Unterschieden und Vielfalt. Sie unterstützen gehörlose und hörgeschädigte Menschen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte und leisten Bildungs- und Aufklärungsarbeit.Der Name Sinneswandel steht für Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, die eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung ermöglichen.Die Stelle umfasst 20 bis 25 Stunden pro Woche. Interessierte können sich per Mail ( thoene@sinneswandel-berlin.de ) oder per Post (Sinneswandel gGmbH, z. Hd. Vera-Kristin Kögler, Friedrichstr. 12, 10969 Berlin) bewerben.