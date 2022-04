Job-Speed-Dating 2022 in Berlin – hörbehinderte / gehörlose Arbeitssuchende willkommen

Seit 2017 werden in Berlin Job-Speed-Datings für Arbeitsuchende mit Behinderungen von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. (ISL) durchgeführt.Bei diesen Job-Speed-Datings steht im Fokus der achtminütigen Gespräche das persönliche Kennenlernen und der Abbau von Berührungsängsten, um bei einem Bewerbungsgespräch, die wirklichen Stärken und Kompetenzen der Bewerber besser präsentieren zu können.Der eigentliche Job-Speed-Dating-Tag ist am 24.06.2022 in Berlin. Doch bereits am 20.05.2022 findet ein Vorbereitungscoaching statt, das für alle Teilnehmer verpflichtend ist, die beim Job-Speed-Dating dabei sein wollen. Dieses Coaching ist eine Mischung aus Empowerment-Training, theoretischen Inhalten und praktischen Übungen. Es wird genau erklärt, wie das Job-Speed-Dating funktioniert und wird mit speziellen Übungen gelernt, wie man sich in kurzer Zeit selbst präsentieren kann. Das ganztägige Programm ist sehr intensiv und vor allem abwechslungsreich und kreativ gestaltet.„Die Job-Datings gibt es seit 2017 und tatsächlich finden im Schnitt 25 Prozent durch uns einen Job. Wir hatten Teilnehmer, die schon bis zu mehrere hundert Bewerbungen geschrieben haben und erst durch unser Job-Speed-Dating eine Arbeit gefunden haben“, so Maria-Victoria Trümper von ISL e.V.Um die Veranstaltung barrierefrei zu gestalten, wird vorab nach dem individuellen Bedarf des behinderten Teilnehmers gefragt, so werden für taube Teilnehmer bspw. Gebärdensprachdolmetscher organisiert oder für schwerhörige Personen, eine Hörschleife bereitgestellt.Das Interview von Judit Nothdurft ist auf dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose zu lesen: www.deafservice.de Judit NothdurftJudit Nothdurft ConsultingTel: +49 911 95 33 96 26Mail: judit@jnc-business.de Web: www.jnc-business.de