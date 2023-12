„Die drei Tannen“ - Wintermärchen in Gebärdensprache mit Untertitelung

Eine passende Tanne zu finden ist jedes Jahr eine Herausforderung. Wie die Auswahl auch anders gehen kann, zeigt uns der Märchenfilm „Die drei Tannen“. Auf dem Internetportal für Hörbehinderte und Gehörlose www.deafservice.de werden zur Adventszeit jedes Jahr Weihnachtsgrüße, Lieder oder Märchen präsentiert. Unabhängig vom Genre werden diese Filme immer in barrierefreien Versionen in Gebärdensprache und mit Untertitelung präsentiert.Diesmal können sich die Portalbesucher über den Märchenfilm „Die drei Tannen“ mit den Illustrationen von Zoltán Tarr erfreuen. Der Film wurde in Budapest nach einem englischen Märchen im ungarischen Forschungsinstitut für Linguistik der HAS (Hungarian Academy of Sciences) produziert. Performt wird die Geschichte von dem gehörlosen Péter Zalán Romanek in Ungarischer Gebärdensprache.Um den Film für alle erlebbar zu machen, die keine ungarischen Gebärden verstehen, hat Judit Nothdurft das Märchen ins Deutsche übersetzt. Sie hat den Film mit einer deutschen Untertitelung versehen und dabei darauf geachtet, dass Text und Gebärden im Film stimmig sind. Welche Tanne der Weihnachtsmann am Ende des Märchens wählt, können die Zuschauer bis 31.12.2023 auf der Startseite des Portals sehen.Seit 2010 bietet www.deafservice.de Informationen für Hörbehinderte / Gehörlose. Auf dem Portal sind über 1.000 bundesweite gebärdensprachkompetente Kontaktdaten aus etwa 300 Branchen zu finden. Mit dieser Datenmenge und Vielfalt von Kontaktdaten ist das Portal die einzige Anlaufstelle in Deutschland, wenn nach gebärdensprachkompetenten Ansprechpartnern gesucht wird. 2020 wurde das Portal vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales mit dem Signet „Bayern barrierefrei“ ausgezeichnet.Judit NothdurftJudit Nothdurft ConsultingTel: +49 911 95 33 96 26Mail: judit@jnc-business.de Web: www.jnc-business.de