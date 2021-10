Deaf Success Project - tauben Menschen Selbstverwirklichung und Erfolgsdenken vermitteln

Seit über 30 Jahren wird am Institut für Deutsche Gebärdensprache (IDGS) in Hamburg die Gebärdensprache erforscht und unterrichtet. Dr. Szilárd Rácz-Engelhardt kam zuerst 2009 nach Hamburg, um an der IDGS für seine Doktorarbeit Ideen zu sammeln. Später kehrte der gebürtige Ungar für weitere Monate als Stipendiat zurück und begann intensiv die Deutsche Gebärdensprache zu lernen. Schließlich verteidigte er 2017 seine Doktorarbeit.Aktuell ist er an der IDGS als Vertretungsprofessor tätig. Seine Aufgabe ist die Leitung von Seminaren für Studierende im Studiengang Gebärdensprache und Gebärdensprachdolmetschen sowie die Betreuung von Studierenden bei Bachelor- oder Master-Arbeiten. „Alles, was ich in den letzten 10 Jahren gelernt habe, versuche ich jetzt meinen Studierenden zu vermitteln“, so Dr. Rácz-Engelhardt.Im Interview erfahren die Leser auch, woher sein Interesse kam, zuerst die Ungarische später auch die Deutsche Gebärdensprache zu erlernen, und Sprachwissenschaft in Budapest und München zu studieren.In der nahen Zukunft möchte er seine Idee zum „Deaf Success Project“ verwirklichen. Das Projekt soll dazu beitragen, dass die Lebensqualität gehörloser Menschen verbessert wird. Zurzeit beginnen die Vorbereitungen und Dr. Rácz-Engelhardt ist auf der Suche nach Personen oder Institutionen, die ernsthaft Interesse haben, als Partner mitzuwirken.Das Interview von Judit Nothdurft ist auf dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose zu lesen: www.deafservice.de