Berliner Chamäleon Theater präsentiert zum Jahresauftakt zwei Shows mit Live-Übersetzung in Deutscher Gebärdensprache

Zum Jahresanfang können die Zuschauer gleich zwei Stücke des Berliner Chamäleon Theaters, auch mit Gebärdensprache erleben. Am 9. Februar steht „Raven“, das preisgekrönte zeitgenössische Zirkusstück, auf dem Programm. Die Vorstellung wird in Deutscher Gebärdensprache durch Ute-Sybille Schmitz, Erika Müller und Sophia Mushold (Musikperformance) live auf der Bühne gedolmetscht.In „Raven“, angelehnt an den deutschen Begriff der „Rabenmutter“, performen die Darstellerinnen mit Akrobatik und Tanz, Bewegung und Sprache die unterschiedlichen Herausforderungen ihrer eigenen Mutterschaft. Das 60-minütige Stück zeichnet ein unverhohlenes Bild komplexer Gefühlsgegensätze.Am 12. Februar findet die Vorstellung von „Knot“, einem sorgfältig ausgearbeiteten Akrobatik- und Tanzstück, statt. Diese wird ebenfalls live in Deutscher Gebärdensprache durch Ute-Sybille Schmitz, Daniel Meixner und Markus Biersack (Musikperformance) gedolmetscht. Erzählt wird hier von einer modernen Affäre mit hochkarätiger Akrobatik und feiner Sensibilität. Das Stück entstand in Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Choreografen Ben Duke.„Knot“ ist Gewinner des Total Theatre & Jacksons Lane Award for Circus 2019 und des Herald Angel Award 2019 sowie Zweitplatzierter des prestigeträchtigen Carol Tambor Best of Fringe Award.Im Showtrailer mit Gebärdensprache und Untertitelung werden erste Showimpressionen auf dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose www.deafservice.de gezeigt.Beide Vorstellungen sind ab 8 Jahren empfohlen. Beginn der Vorstellungen („Raven“ 9. Februar 2023, „Knot“ 12. Februar 2023) jeweils um 20:00 Uhr. Tickets werden regulär für 20 €, mit Circus Card für 17 € angeboten. Ermäßigt für Menschen mit Behinderung 16 €, für Berlinpass-Inhaber 10 €. Tickets sind erhältlich unter chamaeleonberlin.com