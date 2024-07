VINUM präsentiert die Gewinner der 13. Ausgabe des «Riesling Champion»

Drei Tage setzen sich mehr als 30 Weinfachleute – Journalisten, Sommeliers, Winzer, Händler – gemeinsam mit der VINUM-Redaktion an die Verkostungstische. Über 1.300 Weine wurden in sieben Kategorien verkostet, sowohl Vorrunde wie auch das Finale wurden jeweils verdeckt verkostet. Am Ende des Verkostungsmarathons stand fest:konnte sich mit minimalem Vorsprung den Titel dessichern. Vor allem seine Performance in den Kategorien «Kabinett» und «Spätlese» waren überragend. Aber auch die 93 Punkte für seinen trockenen «Trittenheimer Apotheke Riesling Grosses Gewächs Jungheld 2022» zeigen seine Könnerschaft in jeder Spielart des Rieslings.Gleichermaßen überraschend wie verdient war der Titel alsfür das. Sagenhafte 96 Punkte war der Jury ihr «2021 Stettener Pulvermächer Riesling trocken VDP.Grosses Gewächs» wert. Die Verkoster notierten «Noten von Panna Cotta, grünen Mandeln, Croissant, weißen Blüten. Mit Luft gewinnen die getoasteten und gerösteten Noten die Oberhand. Am Gaumen sehr cremig, süßlicher Extrakt und Salzkaramell in perfekter Harmonie mit zugkräftiger Säure. Großer Weißwein mit hervorragendem Potenzial».Das hohe Ansehen des «VINUM Riesling Champion» in der deutschen Winzerschaft belegte einmal mehr das Niveau der anstellenden Betriebe. Die VDP.-Betriebe Geheimrat J. Wegeler, Weingut Clemens Busch, Weingut Reichsrat von Buhl oder das Bürgerspital Würzburg nutzten die Gelegenheit, um sich auf nationaler Ebene mit den Berufskollegen zu messen. In drei Kategorien konnten sich die Non-VDP.Betriebe durchsetzen, dazu räumten sie in den Sonderpreisen groß ab. Dazu gehört auch der «Riesling Champion» des Weinguts Loersch.Der VINUM Riesling Champion 2024 und alle Sieger werden am 13. Juli 2024 in Heilbronn im Rahmen einer Prämierungsfeier geehrt. Am Nachmittag folgt eine große Publikumsverkostung mit den Siegern und einer Auswahl der prämierten Weine. Nähere Informationen und Tickets für die Verkostung und die Abendveranstaltung unter www.rieslingchampion.de Alle Ergebnisse stehen jetzt fest. Die Top-Resultate werden in der VINUM-Ausgabe 09/2024 präsentiert, sämtliche Finalweine und die Rangliste werden auf der Website präsentiert.