31-jährige Sommelière stirbt unter Trümmern

Tragödie im Latium: Beim Einsturz des Sterne-Restaurants «Essenza» in Terracina ist eine Sommelière getötet worden. Die 31-jährige Mara Severin starb bei dem Versuch, aus dem Haus zu fliehen, wie italienische Medien berichten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Erst im Januar war das Restaurant renoviert worden.



Sturm reisst Decke ein



Am Abend des 7. Juli war in dem Restaurant in Mittelitalien die Decke eingestürzt, während es draussen stürmte. Bei dem Einsturz wurden ausserdem zehn Menschen verletzt.



Staatsanwaltschaft ermittelt



Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Haus war gerade im Januar von innen und aussen renoviert worden, wie die Medien in Italien berichten. Der Staatsanwalt ermittele nun wegen fahrlässiger Tötung und schwerer Körperverletzung, heisst es in den Medienberichten. Befragt werde auch der Restaurantbesitzer und Küchenchef Simone Nardoni.



Rund 90 Jahre alte Gemäuer



«Es war ein sehr gepflegtes Lokal, das jedes Jahr renoviert wurde», wird der Bürgermeister Francesco Giannetti zitiert. Ihm zufolge stammt das Haus aus den 1930er oder 1940er Jahren.



Kurz vor dem Ausgang getroffen



Mara Severin war die Chef-Sommelière des Restaurants, in dem sie zehn Jahre lang gearbeitet hatte, und damit verantwortlich für den Weinkeller mit rund 900 Positionen. Den Berichten zufolge soll sie nur einen Schritt vom Ausgang entfernt gewesen sein, als sie unter Trümmern begraben wurde. Schwer verletzt wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf starb.



Sie war «Teil der Familie»



Das Restaurant veröffentlichte eine Pressemitteilung, in der es sich erschüttert über den Tod seiner Mitarbeiterin äusserte, ihre Hingabe für ihren Beruf hervorhob und sie als einen «Teil der Familie» bezeichnete. «Es ist ein Verlust für unsere Gemeinde, die heute in Trauer vereint ist», sagte der ehemalige Bürgermeister Nicola Procaccini, der heute Mitglied des Europäischen Parlaments ist.

