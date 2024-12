Sechs Tipps: Wie Trinken der Verdauung helfen kann

Genug trinken: Mit ausreichend Flüssigkeit geht’s im Darm besser voran. Deshalb gilt: täglich mindestens 1,5 Liter über den Tag verteilt trinken. Kalorienfrei: Wasser ist ideal, da es den Körper ohne Kalorien mit Flüssigkeit versorgt und ihn nicht weiter belastet. Sulfat-Heilwasser: Heilwässer mit viel Sulfat (ab etwa 1.200 mg pro Liter) können die Darmbewegungen ankurbeln und die Ausschüttung von Verdauungssäften fördern. Morgentrunk: Insbesondere ein Glas lauwarmes Wasser am Morgen auf nüchternen Magen getrunken, hilft den Darm auf Trab zu bringen. Ballaststoffe mit Wasser: Achtung, Verdauungshelfer wie Flohsamen oder Kleie funktionieren nur, wenn man genug dazu trinkt! Kein Verdauungsschnaps: Hochprozentiger Alkohol hilft nicht beim Verdauen. Er hemmt den Transport im Darm und verzögert die Verdauung sogar.

In der kalten Jahreszeit essen wir oft üppiger und bewegen uns weniger. Da ist es schnell passiert, dass die Verdauung streikt. Neben mehr Bewegung kann auch genug trinken helfen, den Darm wieder auf Trab zu bringen. Mit den richtigen Getränken kann man die Darmtätigkeit und die Ausschüttung von Verdauungssäften ganz natürlich fördern. Etliche Heilwässer mit viel Sulfat sind dafür sogar explizit zugelassen. Diese können im Akutfall helfen oder täglich zur Vorbeugung getrunken werden.Schon vor Urzeiten haben Menschen natürliche sulfatreiche Heilwässer genutzt, um die Verdauung zu verbessern. Auch die alten Römer brachten damit bereits ihren Darm in Schwung. Denn Sulfat regt die Ausschüttung von Verdauungssäften an. Zudem übt es einen Reiz auf die Darmmuskulatur aus und bringt damit wieder Bewegung in den Darm. Den Effekt bestätigen auch Studien. So zeigte sich, dass Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse ein bis zwei Stunden nach einem Glas Sulfat-Heilwasser mehr Verdauungssäfte produzierten. Teilnehmende einer Studie hatten im Vergleich zur Kontrollgruppe häufiger Stuhlgang, weicheren Stuhl und weniger Schmerzen, nachdem sie zwei Wochen lang ein Wasser mit viel Sulfat und Magnesium getrunken hatten. Menschen mit Verstopfung, die im Rahmen einer weiteren Studie täglich einen Liter sulfatreiches Heilwasser getrunken hatten, berichteten ebenfalls, dass ihr Stuhl weicher war, sie weniger Schmerzen hatten und sich wohler fühlten.Heilwässer sind natürliche Wässer, die ihre gesundheitlichen Wirkungen wissenschaftlich nachweisen müssen. Um Darm und Verdauung anzuregen, sollte das entsprechende Heilwasser mindestens 1.200 mg Sulfat pro Liter enthalten. Neben der benötigten Flüssigkeit liefern die meisten Heilwässer zahlreiche wertvolle Mineralstoffe und können meist täglich getrunken werden, auch anstelle anderer Getränke. Erhältlich sind Heilwässer in gut sortierten Lebensmittel- und Getränkemärkten. Welche Heilwässer viel Sulfat enthalten, zeigt das Heilwasserverzeichnis auf www.heilwasser.com . Einfach den Button „Heilwasser finden“ anklicken.