Diabetes-Risiko sinkt ab 400 mg Magnesium
Studie erforscht Schwellenwert für Magnesium
Um mindestens 400 mg Magnesium pro Tag zu erreichen, empfiehlt es sich, alle verfügbaren natürlichen Magnesiumquellen zu nutzen. Magnesiumreiche Lebensmittel sind zum Beispiel Vollkornprodukte wie Brot oder Müsli, Hülsenfrüchte wie Sojabohnen, Linsen und Erbsen sowie Nüsse und Saaten, aber auch grüne Gemüse. Als perfekte, weil kalorienfreie Ergänzung eignen sich magnesiumreiche Mineral- und Heilwässer, die gut verfügbares Magnesium liefern. Heilwässer gelten ab 100 mg Magnesium pro Liter als magnesiumreich. Damit decken sie bereits ein Drittel des üblichen Tagesbedarfs bzw. ein Viertel der zur Vorbeugung von Diabetes empfohlenen Menge. Darüber hinaus liefern Heilwässer oft weitere wichtige Mineralstoffe, wie zum Beispiel Calcium. Welche magnesiumreichen Heilwässer es gibt, wie sie wirken und wo man sie bekommt, zeigt die Website www.heilwasser.com