Ein To-go Becher für die Freiheit

Ghana gehört zu den größten Kakaoproduzenten der Welt. Viele der 1,5 Millionen dort beschäftigten Kinder verrichten gefährliche Arbeiten wie das Roden der Anbauflächen mit Kettensägen, das Ernten von Kakaoschoten mittels Macheten und das Hantieren mit gesundheitsschädlichen Pestiziden, so die Internationale Arbeitsorganisation (ILO). Geschätzte 40 Prozent der Kinder in den Kakaoanbaugebieten Ghanas sind laut der Studie „Children at the Heart“ von Embode aus dem Jahr 2016 diesen Gefahren und damit einer ständigen Verletzung der UN-Kinderrechtskonvention und des geltenden Landesrechts ausgesetzt, das vielfach nicht durchgesetzt wird.Gegen die Ausbeutung dieser Kinder geht IJM Deutschland e.V. seit Dezember 2020 mit einem eigenen Projekt in Ghana vor . Im Auftrag der Deutschen Bundesregierung und mit Förderung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sollen die Umstände ausbeuterischer Kinderarbeit untersucht und nachhaltig beendet werden. Das Projekt ist strategischer Teil der Vision von IJM, das Geschäftsmodell der modernen Sklaverei bis 2030 zu beenden.Dabei wird IJM jetzt von der KPM Berlin unterstützt: Das Berliner Unternehmen mit über 250-jähriger Tradition setzt sich mit dem "Stopp Sklaverei!" To-go Becher dafür ein, dass die soziale Katastrophe der Ausbeutung von Kindern öffentlich bekannt wird und beendet werden kann.Die KPM Berlin zeichnet nicht nur kompromissloses Design und aus natürlichen Rohstoffen gefertigtes Porzellan „handmade in Berlin“ seit 1763 aus. Das Traditionsunternehmen gilt als Experte für stilsicheren und gleichzeitig bewussten Konsum. Schon lange positioniert sie sich als verantwortungsbewusster Branchenführer in einer globalen Bewegung für mehr Miteinander, Chancengleichheit und eine positive Zukunftsgestaltung.“, so“, so– Ausbeutung und Sklaverei in der Kakaoproduktion sichtbar zu machen und Kinderrechte nachhaltig zu stärken. Pro Becher spendet die KPM Berlin 10 Euro an das IJM Projekt.Der KPM To-go Becher in der IJM Edition „Stopp Sklaverei!“ ist ab dem 09. Juli 2021 für UVP EUR 79 in allen KPM Stores, im KPM Onlineshop und bei ausgewählten Fachhandelspartnern erhältlich. Weitere Informationen unter www.kpm-berlin.com Hochauflösendes Bildmaterial zur Edition „Stopp Sklaverei!“ von KPM Berlin und IJM Deutschland können Sie hier bei KPM herunterladen.Weitere Informationen zur Kooperation unter ijm-deutschland.de/kpm