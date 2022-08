Kettensägenfestival in Wachau

Begegnung mit der Natur

Holz - ein wertvoller und natürlicher Rohstoff, der flexibel und vielfältig verwendet und genutzt werden kann. Bäume sind ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems und für das Leben auf der Erde unverzichtbar. Das Material Holz wird weltweit für die Produktion von Möbel und auf dem Bau verwendet, es kommt zur Herstellung von Dekoartikel und auch Papier zum Einsatz. So ist es um so wichtiger, dass ein gesubndes Verghältnis zwischen Holzabbau und Aufforstung stattfindet, um die nachwachsenden Ressourcen auch weiterhiin für seine Zwecke beibehalten kann.



Seit vielen Jahren ist im Bereich Sport, aus den Ursprüngen der Holzfäller und Forstarbeiten, ein regelrecht attraktives Aktivsegment entwickelt und sogar Meisterschaften ausgelobt. Das sogenannte "Carving" erhielt besondere Popularität in Nordamerika und Skandinavien, wo die Wälder noch sehr ursprünglich Bestand haben. Dort sind die Wälder oft schwer zugänglich, so dass es mit mit mordernem Gerät kaum möglich ist, hier einzugreifen. Da ist es dann erforderlich Hand anzulegen und mit Körperkraft, scharfer Axt und Säge einzugreifen.



Daraus entwickelte sich das benannte "Carving", was vielerorts mit Wettbewerben den Stärksten, Schnellsten und mit dem schärfstem Gerät ausgestatteten Hünen zum Sieger kürt. Am Wochenende 19. - 21. August 2022 ist auf dem "Hobelsberger Hof" die Qualifikation zur "Deutschen SPEEDCARVING Meisterschaft" in Wachau bei Radeberg / Sachsen live zu erleben. Die besten Ihrer Zunft treffen hier zum Wettstreit um das Ticket für die Endrunde aufeinander und werden die Besucher mit Ihren schnurrenden Kettensägen begeistern. Zum gleichen Event werden aus blanken Holzstämmen interssante Figuren "geschnitzt", die nachfiolgend für Haus, Hof und Garten ersteigert werden können. Was man künstlerisch doch auch mit grobem Werkzeug, Kettensägen, so alles gestalten?!