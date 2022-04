Herzliche Einladung

Hochstamm Deutschland e.V. (gemeinnützig)

WER_ Hochstamm Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger und bundesweit tätiger Verein, der sich für den Erhalt von Streuobstwiesen einsetzt. Hinter Hochstamm Deutschland stehen Streuobst-Initiativen, Kommunen, Verbände und Privatpersonen.



WAS_ Ziel des Vereins ist es, Streuobstwiesenfreunde dabei zu unterstützen, den verbliebenen Bestand zu erhalten und Ideen für seine Weiterentwicklung zu geben – durch Vernetzung, Austausch und Beteiligung. Der Verein setzt sich auch dafür ein, dass die zeit- und arbeitsintensive Pflege einer Streuobstwiese nicht nur Herzensangelegenheit ist. Hier setzt der Verein mit Vermarktungswegen und -Ideen an, die eine wirtschaftliche Grundlage für den Streuobstanbau schaffen. Dazu gehört das aktuelle Gemeinschaftsmarketing-Projekt. Dort erarbeitet der Verein mit zahlreichen Bewirtschaften und weiteren Fachkundigen ein gemeinsames Siegel für 100%-Streuobstprodukte.



KULTURERBE_ Gemeinsam mit über 1,3 Millionen Unterstützerinnen und Unterstützern schaffte es der Verein, den Streuobstanbau in das Bundesweite Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe der Deutschen UNESCO-Kommission zu bringen. Damit rückt der Streuobstanbau vermehrt in den öffentlichen Fokus. Diese Aufmerksamkeit trägt zur Erhaltung der Streuobstkultur und des damit verbundenen Wissens bei. Im Nachgang diesen Erfolges wurde der Tag der Streuobstwiese durch verschiedene Initiatoren ins Leben gerufen. Er findet jährlich am letzten Freitag im April statt und wird in ganz Europa gefeiert.

