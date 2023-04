Europa feiert heute den Tag der Streuobstwiese

Der Tag der Streuobstwiese findet seit 2021 jedes Jahr Ende April als Mitmach- und Erlebnistag statt. Aktive StreuobstfreundInnen in ganz Europa veranstalten verschiedenste Aktionen rund um das Immaterielle Kulturerbe „Streuobstanbau“ und laden zur Teilnahme ein. Hintergründe und das Programm sind auf der Webpräsenz www.orchardseverywhere.com veröffentlicht.Es wird Frühling, die Obstbäume blühen. Weithin sichtbar ist dieses Zeichen der Vielfalt und Biodiversität in unserer Kulturlandschaft. Eine hohe Anzahl teils bedrohter Tier- und Pflanzenarten ist in unseren Streuobstwiesen beheimatet. Die Wiesen und Bäume sind eine durch den Menschen geschaffene Kulturlandschaft, die wir nur durch Bewirtschaftung erhalten können. Das traditionelle Wissen über die Baumpflege, die Weiterverarbeitung des Obsts und Vieles mehr ist der fruchtbare Boden des Streuobstanbaus. Vielerorts in Europa prägen die Streuobstwiesen die Kulturlandschaften, doch der Bestand der Hochstamm-Obstbäume schwindet. Der Tag der Streuobstwiese richtet das Spotlight auf die Schönheit der blühenden Streuobstwiesen, deren hohe biologische Vielfalt und die leckeren Produkte, die aus den Früchten kreiert werden.Der Tag der Streuobstwiese ehrt die Streuobstheld(inn)en. Denn überall in Europa setzen sich Menschen mit großer Leidenschaft für die Bewirtschaftung der Streuobstwiesen ein. Für den Erhalt der bedrohten Ökosysteme pflegen sie die Wiesen und Bäume, bewahren alte Sorten und Traditionen und kümmern sich um die Ernte. Das alles gibt es am Tag der Streuobstwiese für Groß und Klein zum Erleben. Über 200 Aktionen in Deutschland, Österreich, Irland, Groß Britannien und der Schweiz wie Produktverkostungen, Infoabende, Picknicks, Feste oder Führungen finden Interessierte als Teil eines vielfältigen Programms auf der Webseite www.streuobstueberall.de . Dort stehen weitere Informationen rund um diesen Streuobst-Feiertag bereit.Das Motto am Tag der Streuobstwiese ist ganz im Sinne der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen : Gemeinsam bewahren - Intakte Streuobstwiesen gegen den Biodiversitätsverlust. Mit diesem Motto und dem Hashtag #GenerationRestoration fordern die ARGE Streuobst Österreich, BirdLife Europe, Hochstamm Deutschland e.V. sowie das UK Orchard Network den Stopp der fortschreitenden Verschlechterung und das Verschwinden dieses Ökosystems. Neben Blüte, biologischer Vielfalt und Produkten stehen am Tag der Streuobstwiese auch die Streuobst-Kultur und die Verbundenheit Europas im Fokus. Aber das Wichtigste sind natürlich die Streuobstheld(inn)en, die Großartiges leisten – egal ob auf der Wiese, in der Kelterei oder im Verein.Der Europäische Tag der Streuobstwiese ist eine Idee der ARGE Streuobst Österreich ( www.arge-streuobst.at ) , europaweit getragen zudem von BirdLife Europe mit Sitz in Brüssel ( www.birdlife.org/europe ), Hochstamm Deutschland e.V. ( www.hochstamm-deutschland.de ) und dem UK Orchard Network aus dem Vereinigten Königreich ( www.orchardnetwork.org.uk ). Die federführende Organisation liegt bei Hochstamm Deutschland e.V.Seit dem Jahr 2000 kümmert sich die ARGE Streuobst österreichweit um die Erhaltung und Erneuerung von Streuostbeständen. Eine Reihe namhafter Wissenschaftler und Proponenten verschiedener Institutionen sowie private Interessenten arbeiten intensiv an der Erreichung der Vereinsziele. Die ARGE Streuobst ist als gemeinnütziger Verein aufgebaut, arbeitet ehrenamtlich und finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Projektförderungen. Mit der Durchführung von Veranstaltungen, der Mitwirkung in Forschungsprojekten, Herausgabe von Publikationen, der Einrichtung von Arbeitsgruppen, Erstellung von Positionspapieren zum Streuobstbau und zur Erhaltung obstgenetischer Ressourcen erzielt die ARGE Streuobst Erfolge, gibt Aussicht auf Förderung des Streuobstbaus und der Erhaltung obstgenetischer Ressourcen und ist „Erfinder“ des Europäischen Tages der Streuobstwiese. www.argestreuobst.at BirdLife Europe and Central Asia in Brüssel ist eines der sechs Regionalbüros von BirdLife International. BirdLife International ist eine weltweite Partnerschaft selbstständiger nationaler Naturschutzorganisationen mit Mitgliedsverbänden in 120 Staaten. BirdLife Europe verfügt über ein internationales Team von Mitarbeitern, die für Naturschutz, Landwirtschaft, Wissenschaft, Politik, Kommunikation etc. zuständig sind. Dieses Team unterstützt die 44 nationalen BirdLife-Partner, darunter in allen 27 EU-Staaten. Durch den einzigartigen lokalen bis globalen Ansatz und die Partnerschaft mit nationalen Naturschutzorganisationen bietet BirdLife langfristige Lösungen für Natur und Mensch. In Deutschland ist der 1899 gegründete NABU eine der ältesten und mit fast 900.000 Mitgliedern und Fördernden eine der größten nationalen Partnerorganisationen mit umfangreichen und langjährigen Aktivitäten zur Förderung des Streuobstbaus. www.birdlife.org/europe-and-central-asia/ Hochstamm Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger, bundesweit tätiger Verein, der sich für den Erhalt von Streuobstwiesen einsetzt. Hinter Hochstamm Deutschland stehen Streuobst-Initiativen, Kommunen, Verbände und Privatpersonen. Ziel des Vereins ist es, Streuobstwiesenfreunde dabei zu unterstützen, den verbliebenen Bestand zu erhalten und Ideen für seine Weiterentwicklung zu geben – durch Vernetzung, Austausch und Beteiligung. Hochstamm Deutschland schaffte es gemeinsam mit über 1,3 Millionen UnterstützerInnen den Streuobstanbau in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland zu bringen. Damit rückt der Streuobstanbau vermehrt in den öffentlichen Fokus. Hochstamm Deutschland organisiert den Europäischen Tag der Streuobstwiese, der jährlich am letzten Freitag im April stattfindet. www.hochstamm-deutschland.de Das UK Orchard Network ist eine Partnerschaft von Organisationen auf den britischen Inseln, die zusammenarbeiten, um aktiv die Erhaltung von Streuobstbäumen und ihren Sorten und in ihren vielen Formen zu fördern; als einzelne Bäume, traditionelle, Streuobstwiesen und Obstgärten sowie die Biodiversität des Lebensraums Streuobstwiese zu bewahren. Das Network will den Rückgang der Biodiversität von Streuobstwiesen und Wildtieren auf den britischen Inseln umkehren, ein breiteres Verständnis des Wertes von Streuobstwiesen und unseren traditionellen Sorten zum Wohle der Tierwelt, der Menschen und unseres Erbes fördern, starke Beziehungen zwischen interessierten Organisationen aufbauen, bewährte Praktiken bei der Bewirtschaftung fördern, bei Erhalt, Pflege und Anpflanzen von Streuobstflächen beraten und unterstützen sowie als Anlaufstelle für die Entwicklung von Richtlinien und für Regierungsbehörden dienen. www.orchardnetwork.org.uk