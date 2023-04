Auf der CiderWorld mit feinsten Tropfen und Cocktails

Ausgerechnet im tropischen Frankfurter Palmengarten heißt der Ehrengast ‚Die Streuobstwiese‘. Denn zeitgleich zur weltgrößten Apfelweinmesse ist auch der ‚Tag der Streuobstwiese 2023‘. Die Mitglieder von Hochstamm Deutschland e.V. überzeugen das internationale Publikum der CiderWorld am 29. April mit Streuobstprodukten, darunter der vielfach prämierte BIRNOH und der Rosengewächs-Cocktail der Stahringer Streuobstmosterei.Die weltweit größte Apfelweinmesse findet am Samstag, den 29. April 2023 im Frankfurter Palmengarten statt. Als Beitrag zum europaweiten ‚Tag der Streuobstwiese‘ sind die Geschäftsstelle von Hochstamm Deutschland e.V. und die Mitglieder Jung Fruchtsäfte GbR, Echt Brombachseer e. G., Haldenhof Mosterei Zeller, Natur und Mohr, Purzelbaum, Nordappel GmbH, Stahringer Streuobstmosterei, Böhm Ciderwerkstatt GbR, Regionalinitiative hesselberger und Streuobst Mittelfranken-West eG. auf der CiderWorld vertreten. Für den zentralen Gemeinschaftsstand reisen diesjährig auch die befreundete ARGE Streuobst und die Mostbarone aus Österreich an. Die Produzenten vom Bodensee bis an die Nordsee und zurück in die Steiermark zeigen, was 100 %-Streuobstprodukte bieten: Ganz viel Genuss und noch mehr Biodiversität! Denn der Ehrengast ist dieses Jahr ‚Die Streuobstwiese‘. Ziel ist, dass mehr Menschen mehr Produkte aus 100 % Streuobst genießen und kaufen – und so die Streuobstwiesen erhalten! Denn nur, wenn sich die zeit- und arbeitsintensive Pflege der Wiesen und die Herstellung der edlen Produkte lohnen, führen Streuobstbewirtschafter ihre wertvolle Arbeit auch in Zukunft weiter.Zwei der Mitwirkenden haben bereits gute Erfahrungen und CiderWorld-Awards gewonnen. So wurden die Streuobstprodukte der Echt Brombachseer e. G. in den letzten Jahren vielfach von der Jury der CiderWorld prämiert und auch in 2023 stehen die Produkte am Gemeinschaftsstand zur Verkostung bereit. Auf der letztjährigen CiderWorld hat besonders die Stahringer Streuobstmosterei abgeräumt: Der ‚Brisanti Blau‘ wurde mit einer Goldmedaille ausgezeichnet, der ‚Bodensee-BIRNOH‘ erhielt sogar zwei Goldmedaillen und den Titel ‚best of category‘. Das gab es auf der CiderWorld noch nie! Dieses Jahr hat die Mosterei zusätzlich die Neuentwicklung BRISANTI® Holler beim Award eingereicht, einen mit Holunderblütensirup versetzten Apfel-Birnen-Cider. Doch die Streuobstmosterei will nicht nur gewinnen, sondern auch verwöhnen: Das Fachpublikum und Besucher:innen aus aller Welt können sich auf den Cocktail ‚Rosengewächs‘ freuen. Der Spezial-Cocktail wurde von Reinhard Pohorec (sensory expert / Wien) komponiert. Die Zutaten stammen natürlich von den Streuobstwiesen am Bodensee und sind alle zertifiziert nach Bio-Baden-Württemberg Standard. Wer nicht bis zur CiderWorld warten kann, genießt den Cocktail auf der Slow-Food-Messe in Stuttgart vom 13. bis 16. April.Die ökologisch und kulturell wertvollen Streuobstbestände sind seit Jahrzehnten in ihrer Existenz bedroht. Mit dem Wochenende zum ‚Tag der Streuobstwiese‘ ab dem 28. bis zum 30. April feiert Europa deshalb dieses vielfältige Kleinod der Natur, die leckeren Köstlichkeiten und die Menschen dahinter. Streuobst-Genießer:innen sind herzlich eingeladen, die CiderWorld zu besuchen. Weitere Aktionen wie Infoabende, Feste oder Führungen stehen im vielfältigen Programm auf der Webseite www.streuobstueberall.de . Jede und jeder kann kurzentschlossen noch eine Aktion anbieten, Interessierte zum Mitmachen und Genießen einladen und zeigen, was hinter dem großen Engagement steckt. Aufgerufen sind außerdem alle, als Botschafter:innen für den Tag der Streuobstwiese per Instagram, Zeitungsartikel oder Mundpropaganda laut zu werden.Der Tag der Streuobstwiese wird durch Hochstamm Deutschland e.V. ( www.hochstamm-deutschland.de ) organisiert. Tatkräftig unterstützen die ARGE Streuobst aus Österreich, BirdLife Europe aus Brüssel und das UK Orchard Network aus Großbritannien.