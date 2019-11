20. November, 17:30 Uhr: "Gebäude nachhaltig bauen und beheizen"

„Gebäude nachhaltig bauen und beheizen“ lautet der Titel der öffentlichen Vorlesung, zu der die Hochschule Bremen (HSB) am Mittwoch, dem 20. November 2019, um 17:30 Uhr, einlädt. Referent ist Prof. Dr.-Ing. Rolf-Peter Strauß, Hochschule Bremen. Ort: HSB, Neustadtswall 27b, UB-Gebäude, Hansewasser-Hörsaal. Der Eintritt ist frei.„Gebäude nachhaltig bauen und beheizen“Die Versorgung von Gebäuden mit Wärme trägt wesentlich zu den CO2-Emissionen bei. Diese sollen bis 2050 auf nahezu Null reduziert werden – eine große Herausforderung vor dem Hintergrund, dass aktuell nur weniger als ein Prozent der Gebäude pro Jahr energetisch saniert werden.Um dieses Ziel zu erreichen müssen drei wesentliche Aspekte betrachtet werden: die Reduzierung des Gebäudeenergiebedarfs, die Erzeugung von regenerativer Energie sowie deren Nutzung im Gebäude. Auf diese Aspekte wird im Vortrag eingegangen und ein Weg aufgezeigt, wie die Energiewende im Gebäudesektor gelingen kann. Dabei wird besonders auf die Auswirkungen auf die Gebäudetechnik eingegangen.Hintergrund:Die diesjährige Ringvorlesung „Facetten der Nachhaltigkeit“ an der Hochschule Bremen widmet sich dem Thema „Wie wollen wir in Zukunft Wohnen, Arbeiten, Leben“. In 13 Vorlesungen stellen Expertinnen und Experten aktuelle Projekte und Nachhaltigkeitsthemen vor und diskutieren sie mit den Gästen. Die Reihe wird von Studierenden organisiert und vom Forschungscluster „Region im Wandel“ sowie der AG Nachhaltigkeit der HSB unterstützt. Sie findet in diesem Wintersemester zum zehnten Mal statt und richtet sich ausdrücklich auch an die interessierte Öffentlichkeit. - Das vollständige Programm findet sich unter: http://www.hs-bremen.de/internet/einrichtungen/presse/mitteilungen/2019/detail/rv_nachhaltigkeit_10-plakat.pdf