10 Jahre HiPP BIO COMBIOTIK® – Natur und Forschung Hand in Hand

2

Muttermilch bietet dank ihrer wertvollen Inhaltsstoffe und einzigartigen Zusammensetzung die beste Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung. Um auch nicht gestillten Babys eine optimale Versorgung zu ermöglichen, haben die HiPP Babyernährungsexperten vor zehn Jahren die BIO COMBIOTIK Babymilch nach dem Vorbild der Natur entwickelt. Das innovative Konzept mit seiner einzigartigen Kombination aus natürlichen Milchsäurekulturen und Ballaststoffen gilt bis heute als ein Meilenstein in der Milchnahrungsforschung. Zum Wohl von Mensch, Natur und zukünftigen Generationen setzt HiPP für seine Säuglingsnahrung zudem als weltweit erste Marke seit jeher auf Zutaten in bester Bio-Qualität und produziert klimaneutral [1] . Heute gilt die HiPP BIO COMBIOTIK Folgemilch deshalb als die Nr. 1 [2] Bio-Babymilch, der Eltern vertrauen. Für ein gutes Bauchgefühl von Anfang an!Bei der Entwicklung der BIO COMBIOTIK Milchnahrung im Jahr 1991 hat HiPP auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse der Muttermilchforschung gesetzt. Inspiriert vom Vorbild der Natur wurde eine sehr gut verträgliche Folgemilch entwickelt. Muttermilch unterstützt, insbesondere mit einer Kombination aus Pro- und Präbiotika, den Aufbau einer gesunden Darmflora und ein starkes Immunsystem. Während sich die Probiotika im Darm ansiedeln und unerwünschte Keime abwehren, fördern die Präbiotika die Vermehrung der nützlichen probiotischen Kulturen.Bio Combiotik Milchnahrungen orientieren sich an diesem Konzept und wurden in den vergangenen Jahren immer weiter optimiert. So enthalten die HiPP BIO COMBIOTIK Anfangsnahrungen die für Baby so wichtigen LCP´s, d.h. Omega-3 und -6 Fettsäuren DHA (Docosahexaensäure) und ARA.Seit jeher setzt HiPP auf ausgewählte Bio-Rohstoffe, da gerade der wachsende Organismus eines Babys besonderen Schutz braucht. Beim biologischen Landbau kommen deshalb weder Gentechnik noch chemisch-synthetische Spritzmittel oder Mineraldünger zum Einsatz, sodass die Bio-Rohstoffe nicht nur besonders rein sind, sondern auch im Einklang mit der Natur stehen.Eine bewusste Entscheidung für Bio-Qualität heißt, Produkte und Unternehmen zu unterstützen, die einen positiven Handabdruck hinterlassen. Damit leisten auch Verbraucher einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und denken an nachfolgende Generationen.Mehr Informationen zur HiPP BIO COMBIOTIKunter: https://www.hipp.de/milchnahrung/ HiPP 1 BIO COMBIOTIK Anfangsmilch600g, von Geburt an 11,99 EURHiPP 2 BIO COMBIOTIK Folgemilch600g, nach dem 6. Monat 11,99 EURHiPP 3 BIO COMBIOTIK Folgemilch600g, ab 10. Monat 11,99 EUR [1] Herstellt in einem Werk, in dem COEmissionen reduziert oder durch Beteiligung an weltweiten Klimaschutzprojekten ausgeglichen werden. [2] Nielsen: Total LEH > 200 + DM + Aldi-Lidl-Norma; Vol. in kg, bez. auf Folgemilch 2, MAT 07-2020