Heinz von Heiden überzeugt erneut mit höchster Bonität

Creditreform bestätigt zum 12. Mal die Finanzstärke des Massivhausbauers

Baufamilien können sich auf die Finanzstärke des Massivhausbauers Heinz von Heiden verlassen: Bereits zum 12. Mal in Folge wurde dem Familienunternehmen seine ausgezeichnete Bonität von der Creditreform bestätigt.



Von seiner überdurchschnittlichen Bonität profitiert nicht nur das erfolgreiche Hausbauunternehmen selbst, sondern auch die vielen Baufamilien, die sich den Wunsch vom Eigenheim mit Heinz von Heiden bereits erfüllt haben oder noch erfüllen möchten.



Das Thema Sicherheit hat mit Blick auf Materialknappheit, Inflation und Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen im Verlauf der letzten Zeit sehr stark an Relevanz gewonnen. „Wir sind stolz unseren Baufamilien dieses hohe Maß an Sicherheit bieten zu können. Gerade in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage, ist es besonders wichtig, seinen Kundinnen und Kunden weit mehr als nur ein gutes Gefühl zu geben. Wir als finanziell gut aufgestelltes und vielfach ausgezeichnetes Massivhausbauunternehmen können diesen Anforderungen umfänglich gerecht werden. Mit uns bauen Baufamilien auf und mit Sicherheit.“, so Heinz von Heiden Geschäftsführer und junger Familienvater Dr. Helge Mensching.