Hausbaugutschein im Wert von 200.000 Euro zu gewinnen

Jippi Jippi Joker – das Joker Glück ist bei PAYBACK zurück. In diesem Zusammenhang verlost die Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser als Kooperationspartner der PAYBACK GmbH einen überaus attraktiven Hausbaugutschein im Wert von 200.000 Euro. Geschäftsführer Dr. Helge Mensching freut sich über die Möglichkeit, im 90-jährigen Jubiläumsjahr mit diesem reichweitenstarken Partner agieren zu dürfen. „Die Markenbekanntheit von Heinz von Heiden erfährt so neben dem intensiven werblichen Engagement in der Fußballbundesliga einen weiteren Boost“, so Dr. Helge Mensching. Das aufmerksamkeitsstarke Tool der Hausverlosung hat Heinz von Heiden bereits mit anderen Partnern erfolgreich umsetzen dürfen. Von dieser Art der Werbung profitieren besonders die regionalen Vertriebspartner, die sogenannten Bauherrenfachberater, beim direkten Kontakt mit den Bauinteressierten.Die Kunden haben die Option im Zeitraum vom 30.08. bis zum 03.10.2021 bei den teilnehmenden Partnern, wie beispielsweise rewe, dm, Aral oder Fressnapf, einzukaufen und die (mobile) PAYBACK Karte oder PAYBACK PAY zu nutzen. An der Kasse erhält der Kunde für jeden Einkauf ein Joker Couponheft mit der bis zu 33fach punkten-Option sowie einen Glückscode. Die Coupons aus dem besagten Heft können beim nächsten Einkauf eingelöst werden und punkten in diesem Zusammenhang extra.Gewonnen werden kann ausschließlich in der App. Der Glückscode aus dem Couponheft muss bis zum 03.10.2021 vom Kunden in seiner App eingetragen werden und mit etwas Glück besteht dann die Chance auf einen Traumhausgutschein von Heinz von Heiden oder viele weitere tolle Preise. Die Teilnehmer erfahren sofort nach Eingabe, ob sie gewonnen haben oder nicht.Mit dem Hausbaugutschein im Wert von 200.000 Euro hält der zukünftige Gewinner eine Eintrittskarte für sein Traumhaus, für ein zu bauendes Massivhaus, in den Händen. Er hat die Möglichkeit, aus dem umfangreichen Hausportfolio seine persönlichen vier Wände gemeinsam mit dem erfahrenen Heinz von Heiden- Team rund um Bauherrenfachberater, Projektplaner, Kundenbetreuer und Bauleiter zu verwirklichen.Der Massivhaushersteller realisiert Einfamilienhäuser ganz nach Kundenwunsch im Rahmen seiner innovativen Systemarchitektur und gemäß des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Ob klassisches Einfamilienhaus, Stadtvilla oder Bungalow – mit 90 Jahren Bauerfahrung, 15 Monate Festpreisgarantie, möglicher Zahlung nach Hausübergabe und Bauherrenschutzbrief sind Bauherren bei Heinz von Heiden auf der sicheren Seite. Nicht zu vergessen, die gute Bonität des Massivhausbauers, die stets durch unabhängige Institute bestätigt wird. Die Creditreform Rating AG verlieh zuletzt 2020 das Bonitätssiegel.In diesem Jahr feiert Heinz von Heiden sein 90-jähriges Firmenjubiläum und damit auch 90 Jahre Zuhause. Aufgrund der vorherrschenden unruhigen Zeit ist das sichere Zuhause für alle Menschen wichtiger denn je geworden. Zuhause ist, wo Freude wohnt, wo jeder seinen Platz findet, wo immer jemand weiß, wie’s geht, wo wir uns sicher fühlen, wo wir alles schaffen können… Zuhause ist, wo einfach alles stimmt.Mehr Informationen zum Gewinnspiel und Teilnahmebedingungen erfahrenInteressierte unter: https://campaign.payback.de/joker-start/ Das umfangreiche Produktportfolio der Heinz von Heiden-Systemarchitektur findet sich unter: