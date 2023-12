Maximilian Sefaj ist Lehrling des Monats Dezember

Die Handwerkskammer Reutlingen hat Maximilian Sefaj auf Reutlingen als „Lehrling des Monats Dezember“ ausgezeichnet. Der 20-Jährige wird bei der Kocak Facility Management GmbH & Co. KG in Reutlingen im ersten Lehrjahr zum Glas- und Gebäudereiniger ausgebildet.



Was tun nach dem Abitur? Das fragte sich auch Maximilian Sefaj. Er entschied, nicht zu studieren und lieber eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. Relativ unschlüssig war er jedoch, was die Richtung anging. Also absolvierte er erst einmal mehrere Praktika in unterschiedlichen Gewerken und blieb beim Beruf des Gebäudereinigers hängen. Also bewarb er sich um einen Ausbildungsplatz bei Kocak. Da er bereits das Abi hat, darf er die Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen. „Dabei wird es nicht bleiben; seine schulischen Noten sind exzellent, sodass wir davon ausgehen, dass er auch die Zwischenprüfung mit einem Top-Notendurchschnitt schafft und vermutlich erneut um weitere sechs Monate verkürzen darf“, berichtet sein Ausbilder Ömer Kocak. Er sei stolz sein Ausbilder zu sein. Mit seiner ruhigen Art und seiner sauberen Arbeit begeistere er jetzt schon die Kunden. „Max ist sehr ehrgeizig und selbstbewusst. Er arbeitet schon zum Teil selbstständig und übernimmt immer mehr Verantwortung, dabei ist er stets pünktlich“.



Mit schlichtem Saubermachen ist es bei dem Beruf des Gebäudereinigers nicht getan. „Die Kunden erwarten fundierte Kenntnisse der verschiedenen Reinigungsmittel und Materialien wie etwa Stein, Holz und Metall, denn jede Oberfläche will mit dem richtigen Produkt behandelt werden“, erzählt Maximilian Sefaj von seinem abwechslungsreichen Beruf. Auch technisches und physikalisches Wissen sei wichtig sowie Freude am Umgang mit Menschen, denn man arbeite meist im Team. Zu Maximilians Lieblingsaufgaben gehört die Glas- und Grundreinigung, die Unterhaltsreinigung liege ihm nicht so, erklärt er und fügt hinzu, dass er sich über immer wieder neue Aufgaben und wechselnde Einsatzorte freue.



In seiner Freizeit spielt der Auszubildende Fußball und macht Krafttraining. Was ihm aber wirklich am Herzen liegt ist seine Ausbildung: „Darauf konzentriere ich mich voll und ganz, denn ich möchte einen möglichst tollen Abschluss machen und später meinen Meister absolvieren.“



Die Kocak GmbH & Co. KG deckt alle Dienstleistungen rund um die Reinigung, Pflege und Instandhaltung von Gebäuden bis hin zu Hausmeisterservice und Gartenpflege ab. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen derzeit über 1.000 Objekte im Raum Reutlingen und Tübingen. Für seine Qualitäts- und Serviceorientierung wurde das inhabergeführte Familienunternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet, jüngst mit dem Nachhaltigkeitssiegel des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit und Ökonomie. Zudem ist das Unternehmen ISO-zertifiziert. Der Betrieb – seit seiner Gründung Innungsmitglied – bildet regelmäßig und erfolgreich aus und darf mit dem „Top Job-Siegel“ werben, das ihn als einer der besten Arbeitgeber in der Region ausweist. Hinzu kommen pfiffige Serviceideen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden mit der eigenen App einen zeitgemäßen und mobilen Kommunikationsweg an. Das Pendant ist der sogenannte Online-Gebäudereiniger, ein Webservice, der Kunden mit den jeweils zuständigen Mitarbeitern verbindet. Aktuell bilden sich vier Mitarbeiter zum Gebäudereiniger-Meister fort.



Zur Auszeichnung „Lehrling des Monats“



Die Auszeichnung wird seit Dezember 2014 vergeben. Vorgeschlagen werden können solche Auszubildende, die sich durch besonders gute Leistungen im Betrieb, in der Berufsschule und auch in der überbetrieblichen Ausbildung sowie ganz allgemein durch Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit auszeichnen. Mit der Auszeichnung zum „Lehrling des Monats“ soll der Vorbildcharakter von jungen Erwachsenen hervorgehoben werden. Sie dient als Ansporn für andere, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. Besonders gewürdigt werden kann darüber hinaus beispielsweise auch ein über die Ausbildung hinausgehendes ehrenamtliches Engagement. Kurzum: Gesucht werden junge Persönlichkeiten, die in besonderer Weise geeignet sind, Vorbild für andere Lehrlinge und „Werbeträger“ für eine handwerkliche Ausbildung zu sein. Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen werden von den 13.700 Handwerksbetrieben zurzeit über 4.300 Lehrlinge ausgebildet.