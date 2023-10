Alle Ausbildungsberufe im Handwerk in einer Broschüre

Irgendwas mit Handwerk. Das ist häufig die Antwort auf die Frage, was junge Menschen nach der Schule machen möchten. Doch die wenigsten haben eine konkrete Vorstellung davon, welche Berufe es im Handwerk überhaupt gibt, wie lange die Ausbildung dauert und wo freie Praktika und Lehrstellen zu finden sind.Die neue Broschüre „#machen Ausbildungsberufe im Handwerk von A bis Z“ der Handwerkskammer Reutlingen richtet sich an Jugendliche, Eltern, Lehrer und an alle, die sich schnell und unkompliziert einen Überblick darüber verschaffen möchten. „Es geht also genau genommen um die Entwicklungsmöglichkeiten, die eine Ausbildung im Handwerk eröffnet. Mit seinen 130 Ausbildungsberufen bietet das Handwerk hervorragende Voraussetzungen, den ersten Schritt in die Zukunft zu machen“, erklärt Christiane Nowottny, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin und Geschäftsbereichsleiterin Berufsausbildung, Prüfungs- und Sachverständigenwesen der Handwerkskammer.Alle Ausbildungsberufe werden in der 76-seitigen kompakten Broschüre in kurzen Texten und mit Angabe der Ausbildungsdauer vorgestellt. Dann kommt das Smartphone zum Einsatz. Über einen QR-Code ist jede Berufsbeschreibung mit der Lehrstellen- und Praktikumsbörse der Handwerkskammer verbunden. Die Links führen direkt zu den aktuell ausgeschriebenen Angeboten in den einzelnen Berufen. „Einfacher geht es nun wirklich nicht, sich über Ausbildungsberufe im Handwerk und den Wunschberuf zu informieren und zu erfahren, was beispielsweise ein Maschinen- und Anlagenführer/-in oder ein Steinmetz/-in macht. Und ob der Beruf dann tatsächlich den Vorstellungen entspricht, lässt sich am einfachsten über ein Praktikum herausfinden“, weiß Nowottny.Die kostenfreie Broschüre kann telefonisch unter 07121 2412-260, per Mail ausbildung@hwk-reutlingen.de oder unter www.hwk-reutlingen.de/broschuere-ausbildungsberufe bestellt werden.