Liebe zum Streuen

Herzgebäck & Co sind die Alternative für alle diejenigen, die zu Anlässen wie Muttertag oder Valentinstag kein „Geschenk von der Stange" kaufen, sondern mit Selbstgemachtem die Liebsten überraschen möchten. Die neuen PICKERD Herz Mini-Marshmallows sind perfekt geeignet, süßen Leckereien eine liebevolle Note zu geben und alle Back- und DIY-Fans zu ausgefallenen Kreationen zu inspirieren.



Mutter- und Valentinstag sind perfekte Gelegenheiten, einer geliebten Person zu zeigen, wie wichtig sie ist. Und da Liebe bekanntlich „durch den Magen geht", sind selbst gemachte Geschenke aus der Küche ein toller Liebesbeweis! Die neuen PICKERD Herz Mini-Marshmallows aus der Bake-’n’-Style-Range verleihen jeder süßen Versuchung eine besonders individuelle Note. Durch die „Mini-Größe" sind die Marshmallows besonders ideal zum Dekorieren von kleinerem Gebäck, wie z. B. Cup Cakes, geeignet. Eine kleine Aufmerksamkeit, die jedes Herz höherschlagen lässt! Die rosa-weißen Mini-Herzen aus Schaumzucker im wiederverschließbaren Streubecher sind die ideale Wahl, wenn es darum geht, dem Beschenkten zu zeigen, wie wichtig er ist. Aber auch für die kleine Liebeserklärung zwischendurch sind diese kleinen Hingucker perfekt geeignet. Die Mini-Marshmallows in Herzform sind eine echte Innovation und in dieser Größe einmalig.



Backbegeisterte finden die PICKERD Herz Mini-Marshmallows ab April 2017 im Handel. Die unverbindliche Preisempfehlung für die praktischen 22-g-Streubecher beträgt 1,49 €.

