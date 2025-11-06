Countdown läuft: Die Hospitality trifft sich beim GreenSign Future Lab in Berlin
Vom 1. bis 3. Dezember 2025 verwandelt sich das JW Marriott Berlin in das Zentrum für nachhaltige Innovation.
Zu den Highlights zählen die Sustainable Stand-up Night, bei der Teilnehmer ihre Visionen live teilen, und die Verleihung des GREEN MONARCH Awards, die erstmals in vier Kategorien verliehen werden. Die Gewinner werden durch ein öffentliches Voting bestimmt.
„Das Future Lab ist kein klassischer Kongress, sondern ein Erlebnis, das inspiriert, bewegt und nachhaltige Veränderungen anstößt“, sagt Anne Schiefer, Geschäftsführerin der GreenSign Service GmbH.
Auch im eigenen Ablauf setzt das Event auf einen konsequent nachhaltigen Kurs. Vegetarisch-veganes Food-Konzept, CO₂-reduzierte Anreisen, digitale Kommunikation und eine Care-Bag-Aktion zugunsten der Berliner Tafel e.V. unterstreichen den Anspruch.
Unterstützt wird das Future Lab von starken Partnern wie leadity, RATIONAL und der Lufthansa Group, die mit ihren Lösungen Innovation, Effizienz und Verantwortung in der Hospitality fördern.
Das GreenSign Future Lab ist mehr als eine Veranstaltung, es ist ein Aufbruch in eine neue Ära nachhaltiger Hospitality.
Event-Informationen, Speaker und Programm: https://greensign.events/de/events/futurelab