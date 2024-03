Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg zieht Bilanz für Tourismus-Jahr 2023

Mit dem Beginn des Jahres 2023 zeichnete sich eine positive Entwicklung der Nachfragen nach Reisen und Veranstaltungen in Lutherstadt Wittenberg ab. Während der Individualtourismus sich gut über das gesamte Jahr hin entwickelte, wirkte sich die Teuerung im täglichen Leben auf das Reiseverhalten aus, so dass das Auslastungsniveau bei den gewerblichen Hotels unter dem Vorjahresniveau geblieben ist.Das vergangene Jahr startete vielversprechend mit Steigerungszahlen im Bereich der gewerblichen Übernachtungen von mehr als 9 % in den Monaten Januar bis Mai 2023 (53.837 Übernachtungen) zum Vorjahr (49.389 Übernachtungen). In den Sommermonaten Juni bis August fielen die Übernachtungszahlen im Vergleich zum Vorjahr zurück, da viele Reisende entferntere Ziele oder Urlaubsdestinationen in Deutschland auswählten.Die endgültigen Auswertungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt werden für Anfang März zur Internationalen Tourismusbörse in Berlin erwartet.Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Besucherplus von 5,86 % verzeichnet. Die Tourist-Informationen betreuten von Januar bis Dezember 2023 insgesamt 78.529 Gäste, davon nahmen 73.083 Gäste am Schlossplatz und 5.446 Gäste im Stadthaus die Dienstleistungen in Anspruch.Den höchsten Besucherstand mit 920 gezählten Besuchern erreichte der Standort am Schlossplatz am 31.10.2023, dem Reformationstag.„Auch die Anzahl der organisierten Stadtführungen im Jahr 2023 entwickelte sich im Vergleich zum Jahr 2022 (1.479 Gruppenführungen) mit insgesamt 1.512 Gruppenführungen gut“, sagt Kristin Ruske. Auf Platz 1 der beliebtesten Führungen, mit insgesamt 622 Gruppen, gehören die öffentliche Stadtführung sowie die Eventführung „Wittenberger Nachtgeschichten“. Auf Platz folgen die Gruppenführungen, gebucht von bspw. Reiseveranstaltern, Familien und Firmen, mit insgesamt 507 Gruppen, in deutscher Sprache. 131 englischsprechende Gruppen erlebten im Jahr 2023 eine von der Tourist-Information organisierte Gruppenführung.„Der internationale Reisemarkt normalisiert sich zunehmend und die Anfragen nehmen weiter zu. Aus diesem Grund startete im Januar ein neuer Ausbildungslehrgang zum zertifizierten Stadtführer bzw. Stadtführerin. Wir hoffen, dass zum Saisonstart die neuen Guides unsere künftigen Gäste durch die Stadt begleiten“, freut sich Kristin Ruske.Zum Jahresbeginn hat die Tourist-Information in ein neues Softwareprogramm für die Organisation und das Buchen von Stadtführungen mehr als €18.000 investiert, damit das Team von Frau Ruske aber auch die Stadtführer und Stadtführerinnen in Echtzeit alle Anfragen, Buchungen und Aufträge digital bearbeiten können.Unter den zahlreichen Dienstleistungen gibt es weitere positive Entwicklungen, die selbst das Referenzjahr 2019 übertreffen. Darunter zählt die Zahl der verkauften Veranstaltungstickets. Im Jahr 2023 wurden 11.771 Tickets (7.827 Tickets im Jahr 2019) verkauft.Weiterhin haben sich die Tourist-Informationen Lutherstadt Wittenberg als Top-Verkaufsstelle für Verkäufe der Wittenberger Altstadtgutscheine mit 6.767 verkauften Gutscheinen für den Gewerbeverein etabliert.„Wir freuen uns, dass wir uns auch weiterhin als starker, verlässlicher Verkaufs- und Vertriebspartner für touristische Leistungsträger in und um Lutherstadt Wittenberg bewährt haben und möchten diese auch weiterhin in unsere touristische Arbeit mit einbeziehen“, so Kristin Ruske.Mit einem Rückgang von 24% zum Vorjahr verschlechterte sich der Verkauf der WelterbeCard. Im vergangenen Jahr wurden 680 Karten verkauft, im Jahr davor waren es 898 Karten. Das liegt einmal daran, dass mit dem Vorteilsprogramm für Übernachtungsgäste der Lutherstadt Wittenberg bereits Leistungen wie die Klosterkirche oder die Städtischen Sammlungen mit dem Zeughaus kostenfrei enthalten sind aber auch der gestiegene Verkaufspreis überzeugte den Tagesgast nicht immer. Der Preis für eine WelterbeCard stieg im letzten Jahr von €19,90 auf €24,90 pro Erwachsenen.Ebenso gesunken ist die Zahl der vermittelten Leihräder. Im vergangenen Jahr wurden 174 Leihräder vermittelt, insgesamt 103 Räder weniger als im Vorjahreszeitraum (2022= 277).Ähnlich erfolgreich wie im Vorjahr 2022 lief der Verkauf der Tickets für die Wittenberger Altstadtbahn. Mit 9.965 verkauften Tickets liegt das Jahresergebnis um 4% niedriger als im Jahr 2022, wo 10.370 Tickets verkauft wurden.Neu erstellt und bereits vielfach auf Messen und Veranstaltungen ausgegeben, ist der Reiseplaner. Als eine Broschüre mit buchbaren Angeboten für Individualgäste, aber vor allem für Organisatoren und Veranstalter, die eine Location, ein Rahmenprogramm, eine Unterkunft sowie ein passendes Restaurant in der Lutherstadt Wittenberg und der Region suchen.Das neue Urlaubsmagazin für das Jahr 2024 liegt ebenfalls zur Mitnahme bereit, wird versendet und auf Messen ausgegeben. Das neue Gäste-Journal für die Monate März bis Mai ist ab sofort in der Tourist-Information abholbereit.