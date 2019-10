Modernes Wohnen in Bensheim

Auf dem ehemaligen Edeka-Gelände an der Wormser Straße in Bensheim entsteht das Neubaugebiet „Urbens“. Die BPD Immobilienentwicklung GmbH wird auf dem rund 13.800 Quadratmeter großen Gelände 136 Wohneinheiten errichten. Baubeginn ist voraussichtlich im kommenden Jahr, die Fertigstellung ist für 2023 geplant.Die GGEW AG stellt hierfür ein Energie- und Infrastrukturkonzept vor. „Wir bieten für dieses Projekt Lösungen für Energie, nachhaltige Mobilität und Telekommunikation“, fasst GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann zusammen. „Als Energiedienstleister entwickeln wir unser Kerngeschäft weiter, bringen innovative Produkte in den Markt und engagieren uns bei der Entwicklung von Wohnquartieren“, so Hoffmann weiter.Für das ehemalige Edeka-Gelände plant die GGEW AG ein Nahwärmenetz mit zwei Blockheizkraftwerken. Im Bereich Telekommunikation soll Glasfaser direkt in die Häuser gelegt werden. Dies ist die Basis für hochverfügbare und ultraschnelle Internetverbindungen von bis zu 1.000 Mbit/s. Wer Interesse an Eigenstromerzeugung mit Photovoltaik hat, kann sich nach der Fertigstellung der Gebäude seine PV-Anlage von der GGEW AG pachten. Dieses Angebot gilt für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Im Bereich Verkehr sorgt der Energiedienstleister für die Infrastruktur für Elektromobilität: Die Tiefgaragenstellplätze können auf Kundenwunsch hin mit Ladestationen ausgestattet werden.BPD, Bouwfonds Property Development, ist einer der größten Projekt- und Gebietsentwickler in Europa. Das Unternehmen ist von über 20 Regionalbüros in den Niederlanden und Deutschland vertreten. Seit Gründung im Jahr 1946 hat BPD den Bau von über 350.000 Wohnungen realisiert. Heute leben mehr als eine Million Menschen in Wohngebieten, die unsere klare Handschrift tragen. BPD ist Marktführer in den Niederlanden, zählt in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern und ist Teil der Rabobank. Weitere Informationen sind unter www.bpd-de.de abrufbar.