freakstotable überwältigt vom Erfolg auf der Intergastra in Stuttgart

Besucherrekord: Knapp 11.000 Besucher in der VIP-Lounge auf der Intergastra

Prominenz: Alexander Herrmann, Mike Süßer, Frank Rosin, Alexandra Gorsche

Klare Position für eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Ernährung

Die Intergastra war für freakstotable ein herausragender Erfolg. Knapp 11.000 Besucher besuchten die VIP-Lounge und sorgten für eine beeindruckende Resonanz auf die angebotenen Speisen. Das Interesse der Creme de la Creme der deutschen Esskultur, setzte für freakstotable neue Maßstäbe und ist auch ein kleiner Meilenstein für die Zukunft der nachhaltigen Ernährung. Bemerkenswert ist, dass knapp 15 % aller Messebesucher die einzigartige Gelegenheit nutzten, die Speisekarte der freakstotable und deren Manufakturen zu genießen und sich von der Qualität und Kreativität der angebotenen Gerichte überzeugen zu lassen.Die “freaks”, bekannt für ihre Innovationskraft und Ihr Engagement für eine nachhaltige Esskultur, konnten Ihren Erfolg durch zahlreiche neue Mitgliedsanträge untermauern. Die Präsenz von Branchengrößen wie Alexander Herrmann, Mike Süßer, Frank Rosin, Alexandra Gorsche, Alexander Wulf, Viktoria Fuchs und Nils Henkel aber auch viele weitere Genuss-Hochkarätern und Influencer wie Chris Nanoo, Anton Behnke, Sandra Muehlberg und den amtierenden Grillweltmeister Klaus Breinig bestätigt das hohe Ansehen, das freakstotable in der Branche genießt.Über die gesamte Dauer der Messe hinweg bot freakstotable ein umfangreiches Programm aus Vorträgen, Masterclasses und individuellen Gesprächen der Manufakturen mit den Besuchern. Die Intergastra als Plattform ermöglichte es dem Verein, seine Idee und Vision einer nachhaltigeren und bewussteren Tischkultur einem breiten Publikum näherzubringen und wichtige Impulse für die Zukunft der Branche zu setzen."Die Resonanz auf unsere Präsenz bei der Intergastra 2024 übertrifft alle unsere Erwartungen", so Tobias Bätz, kommissarischer Vorsitzender des Vorstandes von freakstotable. Bätz weiter, "dass wir, insbesondere kurz nach der Fusion mit JRE-Origins, die Spitze der deutschen Genuss-Szene nicht nur anziehen, sondern auch inspirieren konnten, bestärkt uns in unserem Weg und unserer Mission. Wir sind überzeugt, dass die vielen neuen Mitglieder und die intensive Vernetzung auf der Messe uns helfen werden, unsere Ziele noch energischer voranzutreiben."freakstotable dankt allen Besuchern, Unterstützern und den herausragenden Persönlichkeiten der Branche für ihren Beitrag zum Erfolg dieser Veranstaltung. Der Verein blickt optimistisch in die Zukunft und ist motiviert, seine Vision einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten Genusskultur weiter zu verfolgen und zu verwirklichen.