Anlagestrategien von Staatsfonds als Vorbild für Private Anleger?

Einfach ist es in diesem Jahr nicht für private Anleger und Anlegerinnen. Nervenaufreibend ist das Auf- und Ab der Kurse. Und in diesem Jahr ist besonders unklar, ob die Aktienmärkte negativ abschließen oder zum Jahresende doch ein kleines Plus verzeichnen können. Übrigens nicht für private Sparer und Sparerinnen, wie das Verhalten vieler Fondsmanager weltweit zeigt. Dazu im Folgenden mehr. Möglicherweise hilft es, auf der Suche nach Orientierung und Strategien nicht nur auf die Fondsmanager der privaten Fonds zu schauen, sondern auch die Anlagestrategien von Staatsfonds zu betrachten.. Zwei sehr unterschiedliche Ergebnisse aus diesem Jahr verblüffen. Zumindest auf den ersten Blick.Wie schwer es in der aktuellen Situation ist, die richtige Anlagestrategie zeigt eine weltweite Befragung der Bank of America unter Fondsmanager. Danach haben die Bargeldbestände im Mai einen Höchsstand der letzten 20 Jahre erreicht – also mehr als in Folge der Bankenkrise 2008 (1). Wir wollen in diesem Beitrag zum Vergleich einen Blick auf die Staatsfonds und Pensionsfonds werfen, um zu sehen, ob hier „bessere“ Ideen vorhanden waren, als derart viel Bargeld zu halten.Ausgerechnet einer der weltweit größten Anleger, der Norwegische Staatsfonds, vermeldet für dieses Jahr ein negatives Ergebnis. So musste dieser Fonds im ersten Halbjahr 2022 ein negatives Ergebnis von rund 14% vermelden (2). Ganz anders dagegen fiel das Ergebnis des kanadischen Pensionsfonds Ontario Teachers‘ Pension Plan aus. Wenngleich das verwaltete Volumen dieses Fonds mit 242,5 Mrd. US-Dollar kleiner als das des Norwegische Staatsfonds ist, steht das Fondsmanagement doch vor gleichen Herausforderungen in einem vergleichbaren Markt. Statt zweistelliger Verluste wie im Norwegischen Staatsfonds wurde allerdings eine positive Rendite von 1,2% erzielt (3). Als „Eintagsfliege“ ist dieses Ergebnis vor dem Hintergrund einer durchschnittlichen jährlichen Rendite über 10 Jahre von 9,0 % sicher nicht ab zu tun.In Hinblick auf eine möglichst optimale Rendite scheint es zunächst wenig Unterschiede zwischen den Zielen privater Anleger und Anlegerinnen und den Staats- oder Pensionsfonds zu geben. Rendite ist allerdings nicht das einzige Kriterium, anhand dessen der Erfolg einer Geldanlage beurteilt werden soll. Zieht man das „magische Dreieck “ zur Erklärung der anderen beiden Aspekte heran, soll die Geldanlage möglichst auch sicher sein und das angelegte Geld soll ebenso für Entnahmen problemlos verfügbar sein.Den Aspekt der Sicherheit beschränken wir zunächst darauf, dass zwischenzeitliche Kursverluste nicht zu hoch ausfallen sollen. Was aber ist zu hoch?Viele Privatanleger definieren die Verluste, die sie bereit sind in Kauf zu nehmen, aus dem „Bauch“ heraus. Für einige sind 5% Verluste schwer zu verkraften, andere Anleger sind auch bereit zwischenzeitliche Kursverluste von 50% hinzunehmen. Letztere können durchaus bei Anlagen auftreten, die sich überwiegend auf Aktien, Aktienfonds oder Aktien-ETFs konzentrieren.Manager von Pensionsfonds definieren die Verlustschwellen (hoffentlich) nicht aus dem Bauch heraus. Fürs sie ist es von enormer Bedeutung, die aktuellen und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen aus den Erträgen des Fonds zu erfüllen. Neben der Rendite ist damit der Zufluss aus Zinsen, Dividenden und Erträgen wichtig. Ob die laufenden Zinseinnahmen und Dividendenzahlungen immer dazu ausreichen, hängt von der aktuellen und zukünftigen Struktur der Zahlungsverpflichtungen ab und wird je Fonds unterschiedlich sein. Allerdings darf vermutet werden, dass es auch Zeiten geben wird, in denen es notwendig sein wird, Geldbeträge aus dem angesammelten Kapital zu entnehmen.Hier muss jetzt der Manager des Fonds genau festlegen, wie hoch die Verlustschwelle zumindest für den Fall von notwendigen Entnahmen aus dem Kapitalstock sein darf, um das langfristige Ziel des Fonds nicht zu gefährden. Denn auch wenn die langfristig durchschnittliche Rendite ausreichend scheint, wird das angesammelte Kapital zu schnell aufgebraucht, wenn höhere Entnahmen bei gesunkenen Kursen erfolgen müssen.In Hinblick auf die Fähigkeit, künftig benötigte Zuflüsse aus dem Kapital sicherzustellen, unterscheidet sich die Interessenlage von Staats- und Pensionsfonds also nicht grundsätzlich. Und auch die Anforderung an die Struktur der Geldanlagen sind zumindest bei der Ruhestandsplanung privater Anleger und Anlegerinnen ähnlich:Entnahmen sollten nicht aus stark schwankenden Geldanlagen erfolgen.Dies zeigen wir übrigens detailliert auf unseren regelmäßigen Webinaren zur Ruhestandsplanung auf. Hier eine „Kostprobe“:Und ebenso wie Staats- und Pensionsfonds künftigen Entnahmen exakt planen müssen, um zu einer optimalen Anlagestruktur zu gelangen, sollte dies auch jeder Sparer und jede Sparerin tun. Mit unserer Hilfe gelingt dies exakt, übersichtlich und leicht nachvollziehbar. Unseren speziellen Ansatz und das Planungstool erläutern wir ebenfalls auf den Webinaren.Die unterschiedlichen Ergebnis des kanadischen Pensionsfonds im ersten Halbjahr 2022 lassen sich unserer Ansicht zu Teilen dadurch erklären, dass der Norwegische Staatsfonds einem eher klassischen Ansatz folgt und primär in börsengehandelten Papieren (Aktien und Anleihen) investiert. Lediglich 2,5% waren 2021 im Immobilienbereich und nur 0,1% direkt im Bereich erneuerbarer Energien investiert (3). Bei einer so hohen Unsicherheit wie im ersten Halbjahr 2022 reagieren die Börsen natürlich viel heftiger, als es reale Mieteinnahmen und reale Erträge tun , die direkt von Unternehmen gezahlt werden, die Einnahmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien erzielen.Geradezu diametral entgegengesetzt erzielt der kanadische Pensionsfonds seine Erträge. Immobilien und Erträge aus Direktanlagen im Bereich Infrastruktur (auch die Energieversorgung gehört zum Bereich Infrastruktur) machen allein 25% aller Anlagen aus (4). Reale nicht börsenabhängige Erträge können in Zeiten wie im ersten Halbjahr klar eine vergleichsweise bessere Performance erzielen. Und dies ist unserer Meinung nach, ein wesentlicher Grund für die positive Wertentwicklung des kanadischen Pensionsfonds.Direktanlagen können gerade in Zeiten hoher Unsicherheit an den Börsen also Vorteile haben. Inzwischen gibt es aber mindestens zwei Anlagemöglichkeiten am deutschen Markt, bei denen die Liquidität, als die Verfügbarkeit, deutlich erhöht ist und bei denen Anlagen bereits ab 10.000 € möglich sind. ( Es handelt sich hierbei nicht um geschlossene Fonds.) Die relativ geringe Anlagesumme scheint uns wichtig, da bei allen dargestellten Vorteilen solche Formen der Geldanlage nur als Beimischung erfolgen sollten. Die angesprochen Formen der alternativen Geldanlagen und die skizzierten Anlagestrategien beinhalten Risiken, die im Einzelfall hoch ausfallen können. Sie sind also nicht für jede/n Anleger:in geeignet. Auch der Bezug auf vergangene Erfolge bietet keine Garantie für zukünftige Erfolge. Deshalb kann unser Beitrag auch als werblich bezeichnet werden.(1) CITYWIRE, Bargeldbestände von Fondsmanagern erreichen wegen Stagflationsängsten 20-Jahres-Hoch, 19.05.2021(2) TIAM Fundresearch, Norwegens Pensionsfonds trotz gestiegener Gaspreise im Minu s, 17.08.2022(3) Institutionell Money, Riesenpensionsfonds erzielt positive Rendite im ersten Halbjahr 2022 , 17.08.2022(4) Homepage des Norwegischen Staatsfonds