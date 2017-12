Münchner Flughafen gratuliert Partner-Airline zum Fünf-Sterne-Erfolg

Fünf Sterne treffen auf fünf Sterne: Der Münchner Airport, bereits selbst vom Luftfahrtforschungsinstitut Skytrax als einziger europäischer 5-Star-Airport ausgezeichnet, ist nun auch Drehkreuz der ersten Fünf-Sterne-Fluggesellschaft Europas. Lufthansa hat jetzt von Skytrax dieses Qualitätssiegel verliehen bekommen.



„Diese Auszeichnung ist ein weiterer Höhepunkt in der gemeinsamen Erfolgsgeschichte, die der Münchner Airport zusammen mit Lufthansa schreibt“, sagte Flughafenchef Dr. Michael Kerkloh. „Ich gratuliere unserer Partner-Airline zu diesem tollen und außergewöhnlichen Erfolg.“ Die Tester hatten bei der Bewertung sowohl den Service und die Ausstattung in den Flugzeugen, als auch die Angebote sowie die Abfertigungsqualität am Boden im Blick. „Dabei freut mich besonders, dass wir auch in dem vom Münchner Flughafen und Lufthansa gemeinsam betriebenen Terminal 2 und dem Satelliten bei den Testern punkten konnten“, so Kerkloh. Bereits im März dieses Jahres wurde bei den World Airport Awards des Skytrax-Instituts das Terminal 2 zum besten Terminal der Welt gewählt.





Die 1949 gegründete Flughafen München GmbH (FMG) betreibt den Münchner Flughafen, der am 17. Mai 1992 an seinem heutigen Standort eröffnet wurde. Gesellschafter der FMG sind der Freistaat Bayern mit 51 Prozent, die Bundesrepublik Deutschland mit 26 Prozent und die Landeshauptstadt München mit 23 Prozent. Konzernweit beschäftigt die FMG mit ihren 15 Tochtergesellschaften über 9.000 Mitarbeiter. Mit insgesamt rund 35.000 Beschäftigten bei 550 Unternehmen gehört der Flughafen München zu den größten Arbeitsstätten Bayerns. Der Münchner Flughafen hat sich nach seiner Inbetriebnahme binnen weniger Jahre zu einer bedeutenden Luftverkehrsdrehscheibe entwickelt und fest im Kreis der zehn verkehrsstärksten Flughäfen Europas etabliert. Der Münchner Airport bietet heute Flugverbindungen zu über 250 Zielen in aller Welt. 2016 wurden an Bayerns Tor zur Welt rund 400.000 Flüge mit über 42 Millionen Passagieren gezählt. Als erster und bisher einziger Flughafen in Europa wurde Bayerns Tor zur Welt vom renommierten Londoner Skytrax- Institut mit dem Qualitätssiegel "5-Star-Airport" ausgezeichnet.

