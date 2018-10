Kolumbianische Fluggesellschaft Avianca verbindet München mit Südamerika

23.10.18

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Parallel zur Zeitumstellung tritt auch der neue Winterflugplan des Münchner Flughafens in Kraft. Die neue Flugplanperiode dauert von Sonntag, 28. Oktober 2018 bis zum Samstag, 30. März 2019. Insgesamt stehen Fluggästen in dieser Zeit ab München 207 Reiseziele im In- und Ausland zur Verfügung. Neben 17 Flughäfen in Deutschland werden im Europaverkehr 139 Destinationen von München aus angeflogen. Für Fernreisen hat der Flughafen München weltweit 51 Ziele im Angebot.



Ab dem 17. November rückt der südamerikanische Kontinent näher an München: von diesem Zeitpunkt an fliegt die kolumbianischen Airline Avianca die bayerische Landeshauptstadt als erste und bisher einzige Stadt Deutschlands nonstop von Bogota an. Die Hauptstadt Kolumbiens wird dann fünfmal wöchentlich bedient. Fluggäste profitieren dabei von einer großen Auswahl an Anschlussflügen zu attraktiven Zielen in Lateinamerika, die das Star Alliance Mitglied Avianca an ihrem heimatlichen Drehkreuz anbietet.



Die Deutsche Lufthansa bedient Miami diesen Winter statt dreimal wöchentlich nunmehr täglich und setzt dabei mit dem Airbus A380 das derzeit größte Verkehrsflugzeug ein. Mit Beginn des Winterflugplans kommt der A380 erstmals auch auf der Lufthansa-Verbindung von München nach San Francisco zum Einsatz und erhöht damit deutlich die Kapazität auf dieser Strecke. Ihre im Sommer neu aufgenommene Verbindung nach Singapur führt die Kranichlinie auch im Winter fort.



Die US-Fluggesellschaft United bietet ihre bereits bestehende, tägliche Verbindung in die texanische Metropole Houston erstmals durchgängig auch in der Wintersaison an. Air China stockt ihr Angebot nach Peking um zwei wöchentliche Flüge auf und bedient die chinesische Hauptstadt nunmehr täglich. Thai Airways International setzt im Winterflugplan auf den täglichen Flügen nach Bangkok statt der Boeing 747 nunmehr moderne Flugzeuge vom Typ Boeing 777 ein. Damit ist am Münchner Flughafen aktuell kein „Jumbo“ mehr im Passagierverkehr im Einsatz.



Am 16. Februar 2019 gibt eine neue Airline ihren Einstand in München: Dann bietet die BA CityFlyer gleich 18 wöchentliche Frequenzen zum Londoner City-Airport an.



Die Deutsche Lufthansa fliegt im Winter zweimal wöchentlich ins schottische Edinburgh. Ihre im Sommer neu aufgenommene Verbindung nach Kattowitz führt sie auch im Winter fort. Um einen weiteren auf nunmehr drei tägliche Flüge stockt die Kranichlinie ihr Angebot zum Moskauer Flughafen Domodedowo auf. Die Lufthansa-Tochter Eurowings fliegt im Winter 28 Mal pro Woche nach Hamburg. Das Angebot nach Köln wird auf 38 Mal pro Woche aufgestockt. Erstmals bietet die Airline die Destinationen Split und Thessaloniki ab München an.



Norwegian Air verdreifacht im Winter ihr Angebot zu den Warmwasserzielen Alicante, Gran Canaria, Malaga, Palma de Mallorca und Teneriffa (Insgesamt 29 Mal pro Woche). Zudem erhöht der Lowcost-Carrier die Anzahl seiner Frequenzen in die norwegische Hauptstadt Oslo von bisher vier wöchentlichen Flügen auf eine tägliche Verbindung.





