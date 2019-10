Pressemitteilung BoxID: 773080 (Flughafen München GmbH)

FMG ab kommendem Jahr unter neuer Führung: Designierter Flughafenchef Jost Lammers von Finanzminister Albert Füracker vorgestellt

Im Anschluss an die heutige Aufsichtsratssitzung der Flughafen München GmbH (FMG) stellte der FMG-Aufsichtsratsvorsitzende und Bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, MdL den designierten Flughafenchef Jost Lammers der Öffentlichkeit vor. Lammers wird zum 1. Januar 2020 die Nachfolge von Dr. Michael Kerkloh antreten. „Der Flughafen München ist für den Freistaat Bayern als Standortfaktor von überragender Bedeutung. Der Münchner Airport genießt weltweit einen erstklassigen Ruf und ist Bayerns Tor in die ganze Welt. Daher freuen wir uns ganz besonders darüber, mit Jost Lammers einen ausgewiesenen Flughafenexperten für diese Aufgabe gewonnen zu haben. Wir sind zuversichtlich, dass Jost Lammers mit Engagement und großem Sachverstand den erfolgreichen Kurs des Münchner Flughafens fortsetzen wird. Gleichzeitig gilt unser Dank auch Dr. Kerkloh für seine hervorragenden Verdienste um den Flughafen München – er wird zum Jahresende ein bestens bestelltes Unternehmen übergeben“, erklärte Füracker.



Lammers sagte, er empfinde es als große Auszeichnung, dass man ihn in diese verantwortungsvolle Position berufen habe. „Der Münchner Flughafen ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten in den Kreis der wichtigsten europäischen Luftverkehrsdrehscheiben aufgestiegen. Wie die Verkehrsergebnisse und die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens zeigen, haben das Management und die gesamte Flughafencrew hier wirklich Großartiges geleistet. Ich freue mich sehr darauf, die Erfolgsgeschichte des Airports gemeinsam mit diesem Team und in engem Dialog mit den Partnern und Nachbarn des Flughafens fortzuschreiben“, erklärte Lammers.



Der noch bis Ende des Jahres an der Spitze der FMG stehende Kerkloh begrüßte die Personalentscheidung: „Über viele Jahre haben wir den Flughafen München zu einem der besten Airports der Welt entwickelt, der bei seinen Passagieren besonders gut ankommt. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1992 haben sich die Passagierzahlen vervierfacht. Und trotz dieses enormen Wachstums ist es dem Flughafen München gelungen, als erster Flughafen Europas das Qualitätssiegel „5-Star-Airport“ zu erhalten. Dazu braucht es ein starkes Team, das hinter dem Flughafenchef steht. Seit vielen Jahren kenne ich Jost Lammers als einen erfolgreichen Luftverkehrsmanager, der den Münchner Flughafen zukunftsorientiert und in nachhaltiger Verantwortung führen wird – damit der Flughafen München im globalen Netz des internationalen Luftverkehrs auch in Zukunft einen Spitzenplatz einnimmt.“

