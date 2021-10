Ein unvergesslicher Urlaub am Polarkreis

Eine Reise zu den Nordlichtern ist für viele Menschen ein Lebenstraum. Mit Polarlichtexpress wird dieser Wirklichkeit. Ob als Liebesurlaub zu zweit, als Familienreise mit einem Besuch beim Weihnachtsmann oder an Silvester zum Jahreswechsel ­– mit dem Apukka Aurora Borelias Resort haben Sie den idealen Ausgangspunkt für Ihren Urlaub am Polarkreis.Nur 15 Minuten nördlich des Polarkreises und von Rovaniemi entfernt, bietet Ihnen das Apukka Resort eine einzigartige Unterkunft während Ihres Aufenthalts in Finnland. Denn Sie haben unter anderem die Wahl zwischen klassischen Appartements für bis zu sieben Personen, einem Wohnwagen oder einem Glasiglu mit Blick auf das Ufer des Sees Olkkajärvi.Das absolutge Highlight sind aber die Eiszimmer, die komplett aus Eis bestehen und jeden Winter neu gebaut werden, sowie die Design Nordlicht Kota. Die kleine gemütliche Hütte besteht aus zwei Etagen, auf der oberen befindet sich jedoch nur ein Doppelbett direkt unter einem Dach aus Glas. Hier können Sie nachts die Zeit genießen und den Ausblick auf den Nachthimmel bewundern. Mit etwas Glück begegnen Ihnen dabei auch die einzigartigen Nordlichter.Zum Apukka Resort gehören neben den Zimmern auch ein Cafe, ein Souvenirshop und das Restaurant mit lokaler nordischer Küche. An diesem haben Sie außerdem einen tollen Blick auf den davorliegenden Olkkajärvi-See.Wenn Sie im einzigartigen Nordlichthotel übernachten wollen, haben Sie über Polarlichtexpress mehrere Möglichkeiten dazu. Auf einer Nordlichtkurzreise für Verliebte kommen Sie dabei genauso auf Ihre Kosten wie beim Traumurlaub an Weihnachten oder Silvester. Und wenn Sie mit Ihrer Familie die Nordlichter jagen und den Weihnachtsmann besuchen wollen, hat Polarlichtexpress auch hier das passende Angebot für Sie.Erfahren Sie mehr über das Apukka Aurora Borelias Resort und die dazugehörigen Reisen bei Polarlichtexpress unter https://polarlichtexpress.de/apukka-aurora-borelias-resort.html