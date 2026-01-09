Feneberg Lebensmittel GmbH: Sanierung unter dem Schutzschirm

Die Feneberg Lebensmittel GmbH hat beim zuständigen Amtsgericht in Kempten einen Antrag auf Schutzschirmverfahren und Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, diesem Antrag wurde heute zugestimmt und das vorläufige Verfahren wurde eröffnet.



Die Feneberg Lebensmittel GmbH (FLM) ist Deutschlands größte Edeka-Händlerin mit über 70 Filialen im Süden Deutschlands, hat im Konzern ca. 3.000 Beschäftigte und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 500 Mio. EUR.



Bereits im Jahre 2019 –2024 musste die Feneberg Lebensmittel GmbH sich mit der Hilfe von Edeka Südbayern restrukturieren. Doch weiterhin hat die Firma ca. 200 Mio. EUR Verbindlichkeiten und Rückstellungen und ein negatives Eigenkapital von ca. 70 Mio. EUR. Im April 2025 musste das Feneberg Tochterunternehmen Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG (AFF) auch unter den Schutzschirm. Die andere Tochtergesellschaft der FLM, die Landbäckerei Sinz (LBS) ist nicht von der Insolvenz betroffen.



Der jetzige Sanierungsgeschäftsführer und Chief Restructuring Officer (CRO) der FLM Herr Stephan Leibold erläutert: “Die Restrukturierung in den Jahren 2019-2024 war leider nicht erfolgreich, da wesentliche Schwächen und Prozesse im Unternehmen nicht konsequent angegangen bzw. verändert wurden. Es wurde zwar Geld in die Firma gegeben, dies ist aber längst wieder verbraucht. Wir haben nun die einmalige Chance uns im Rahmen eines Schutzschirmverfahren nachhaltig zu sanieren, denn ich glaube an das regionale Konzept von Feneberg und an unsere Mitarbeitenden.”



Leibold ist Gründer und Alleingesellschafter der Leibold Consulting GmbH, die sich auf Beratung von Unternehmen und Unternehmern in Sondersituationen spezialisiert hat. Er hat auch schon das einstige Tochterunternehmen der Feneberg Lebensmittel GmbH die Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG als Sanierungsgeschäftsführer erfolgreich über ein Schutzschirmverfahren restrukturiert und konnte die Mehrheit an diesem Unternehmen erfolgreich an die Kupfer Holding SE verkaufen.



Unterstützt wird die Geschäftsführung der Feneberg Lebensmittel GmbH, die aus Herrn Christof Feneberg, Frau Amelie Feneberg und Herrn Stephan Leibold besteht, durch die auf Insolvenzrecht spezialisierte Stuttgarter Kanzlei Grub Brugger, federführend durch die Partner Herr Rechtsanwalt Jochen Sedlitz und Herrn Rechtsanwalt Dr. Frank Schäffler. Herr Dr. Schäffler ist bekannt aus anderen Sanierungsfällen, wie z. B. VARTA AG, Herr Sedlitz war bereits bei Illig, Compleo, Aurora und anderen namhaften Fällen, unter anderem auch als Generalbevollmächtigter tätig.



„Das Schutzschirmverfahren bietet den rechtlichen Rahmen, um die notwendigen Sanierungsschritte strukturiert umzusetzen“, sagt Dr. Frank Schäffler. „Ziel ist es, Feneberg wirtschaftlich zu stabilisieren, möglichst viele Filialen und Arbeitsplätze zu erhalten und dadurch eine tragfähige Perspektive für die Zukunft zu schaffen.“



„Das operative Kerngeschäft im Lebensmitteleinzelhandel läuft während des Verfahrens uneingeschränkt weiter. Die Versorgung der Kundinnen und Kunden in den Märkten ist sichergestellt. Ebenso sind die Lohnzahlungen der Mitarbeiter gesichert und der Geschäftsbetrieb für die geplante Sanierung durchfinanziert“, erläutert der Generalbevollmächtigte Jochen Sedlitz.



Herr Prof. Dr. Martin Hörmann, Partner der Ulmer Kanzlei Anchor, ein vom Amtsgericht bestellter Sachwalter überwacht im Verfahren die Interessen der Gläubiger, die Geschäftsführung bleibt voll handlungsfähig. Hörmann war auch schon im Verfahren der AFF zum Sachwalter bestellt.



Das Unternehmen plant bis zum Jahresende die Sanierungsarbeiten weitestgehend abgeschlossen zu haben, mehrere Firmen hätten schon Interesse gezeigt, sich an der FLM zu beteiligen.



Frau Feneberg als Vertreterin der Familie Feneberg: “Wir als Familie stehen voll hinter diesem Schritt, der für uns nicht leicht war, aber in Anbetracht der Umstände unumgänglich.”



Das Schutzschirmverfahren existiert seit 2012 in Deutschland als eine besondere Verfahrensart im Insolvenzrecht und dient dazu, ein eigenständiges Sanierungsverfahren zu ermöglichen. 2025 war das Rekordjahr für Insolvenzen in Deutschland mit über 17.000 Insolvenzen, dies waren ca. 20% mehr als im Vorjahr.

