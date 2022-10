Nach ihrem im September 2021 erschienenen Album „Wunschkonzert“ legt Marcella Carin nach. Mit ihrer neuen Single „Alles auf Herz“ nimmt die charmante und charismatische Sängerin Marcella Carin ihr Schicksal selbst in die Hand. Sie hört auf ihre innere Stimme und ist bereit für ihren „Herzkönig“ aufs Ganze zu gehen. Im knackig treibenden Schlagersound schmeißt sie das Glücksrad an und geht all in! Die Musik stammt von Uwe Haselsteiner, der Text aus der Feder von Peter Matz und Ilona Boraud. Die Produktion erfolgte im Tonstudio Gerd Lorenz. Die Single „Alles auf Herz“ samt Musikvideo erscheint am 21.10.2022 auf den gängigen Streaming-Portalen wie z.B. Spotify, Apple Music/iTunes, Amazon Music, Deezer, Napster, Youtube und anderen. Weiteres zu Marcella Carin unter www.marcella-carin.de . Booking Anfragen richten Sie bitte an booking@cellarin.de oder Tel: 0160 98334374.