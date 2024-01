Endlich: Das Kochbuch von dean&david ist da!

Frisch. Lecker. Gesund. dean&david veröffentlicht erstes Kochbuch mit 50 Salatrezepten.

50 Salate, die überraschen, satt machen, einfach zuzubereiten sind und köstlich schmecken. Mit dem ersten Buch von dean&david präsentiert der Fresh-Food-Pionier dean&david nicht nur die beliebtesten und erfolgreichsten Klassiker aus den rund 200 dean&david-Restaurants, es wird weit über den eigenen Tellerrand hinausgeblickt. Dabei sind Salatkreationen für alle Lebenslagen entstanden – egal ob to go, für den Lunch am nächsten Tag oder ganz festlich für das Dinner mit guten Freunden.



„Die Idee zu einem dean&david Kochbuch hatten wir schon lange, doch immer kam etwas dazwischen“, sagt David Baumgartner, Gründer von dean&david. „Während der Corona-Krise hatten wir dann endlich die Ruhe und Zeit, das erste Kochbuch von dean&david für unsere Fans und alle, die es noch werden wollen, anzugehen. Jetzt ist es endlich fertig und kommt am 23. Januar in den Handel.“



Das Ergebnis: 152 Seiten auf denen Salat in seiner Vielfältigkeit gefeiert und inszeniert wird. Denn die Idee des Buches ist es nicht, einfach die Rezepte aus 16 Jahren dean&david auf Papier zu drucken. Das Buch will mehr. Es erweitert den Kosmos von dean&david und präsentiert Salatrezepte für alle Lebenslagen in 5 Kapiteln.



1. Auf die Schnelle daheim: kurz&knackig.

2. Lunchsalate zum Mitnehmen: good&go.

3. Für eine gesunde und zielgerichtete Ernährung: wohl und satt.

4. Und für Abende, an denen ihr ein wenig aufdrehen wollt: freunde&feste.

5. Dazu kommen gleich zu Beginn zehn Highlight-Salatrezepte aus 16 Jahren dean&david.



Wer darüber hinaus hinter die Kulissen von dean&david blicken möchte, findet neben den 50 kreativen Salatrezepten und jede Menge Tipps und Tricks rund ums moderne und gesunde Kochen, sowie ein Interview mit David Baumgartner und eines mit Teresa Tesche, die seit der Gründung 2007 als Product Development Director bei dean&david arbeitet.



Infos

Titel: dean&david SALATE. Frisch. Lecker. Gesund.

Autoren: David Baumgartner, Laura Fleck-Baumgartner und Tobias Pützer

Umfang: 152 Seiten

Erscheinungsdatum: 23. Januar 2023



Kontakt für weitere Informationen und Interviewanfragen

Tobias Pützer Tel. +49 171 6975777 Mail. mucbuero@me.com



Über die Autoren

David Baumgartner hat mit dean&david Casual Food neu definiert. Sein Anspruch: frisch, lecker, gesund. Was 2007 mit einer Idee und einem kleinen Fresh-House in München begann, ist heute mit fast 200 Restaurants weit über den deutschsprachigen Raum hinaus bekannt. Am 23. Januar veröffentlich er gemeinsam mit den Co-Autoren Laura Fleck-Baumgartner und Tobias Pützer das erste Kochbuch von dean&david.