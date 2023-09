Vitaquell: Neuheiten 2023

Tradition und Beständigkeit, so präsentiert sich das Familienunternehmen Vitaquell nun seit mehr als 100 Jahren. Im Jahr nach dem Jubiläum sorgt der Anstoß im Jubiläumsjahr für ordentlichen Wind. Innovation, ökölogisches Wirtschaften und der Wille zur Weiterentwicklung verschaffen Vitaquell nicht nur ein neues Gewand, sondern auch fantastische Produktneuheiten. “Wir können mit Stolz sagen, dass unsere Produkte ihresgleichen auf dem Markt suchen. Eine klasse Leistung des gesamten Teams!” sagt Matthias Pfestorf, 4. Generation bei Vitaquell. Mit den Neuprodukten startet die Hamburger Genussmanufaktur in die zweite Jahreshälfte. Frisch, Bio und 100 % Vegan sind nur drei USPs der insgesamt sechs Neuheiten des Pioniers für vegane und vegetarische Produkte.Wir haben unsere gesamte Margarine-Kompetenz gebündelt, mit dem Ziel, euch eine rein pflanzliche Butter-Alternative zu entwickeln. „Vitaquell Vegan But Better“ lässt euch Butter vergessen. Und: Sie ist auch zu verwenden wie Butter, aber selbstverständlich zu 100 % rein pflanzlich und bio. Wer hätte gedacht, dass man eine geschmacklich so tolle vegane Butter auf der Basis von Sheabutter, Kokosöl und Cashew herstellen und gleichzeitig auch noch etwas für die Umwelt tun kann. Denn wie alle Vitaquell Produkte wird auch dieses Produkt mit 100 % Ökostrom produziert und kommt im recycelfähigen Papiereinwickler daher. Schmackhaft auf Brot und zum Backen. „Vitaquell Vegan But Better“ im 250 g Riegel ist die echte Revolution im Butter-Regal.Frisch, herzhaft, besonders cremig, bio und vor allem 100 % pflanzlich – der VO-Bazza von Vitaquell. Unser bio VOBazza auf Cashew-Basis erinnert mit seinen feinen Zwiebeln, handverlesenen Kräutern und Gewürzen und einem Hauch von gemahlenem Kümmel an den typischen Geschmack des süddeutschen Käse-Klassikers. Unsere vegane Variante wird ganz ohne Käse hergestellt. Wir verzichten auf Soja, Geschmacksverstärker, Farb- und Konservierungsstoffe, aber nicht auf Geschmack. Der Vitaquell VO-Bazza passt nicht nur klassisch zu Brezln, probiert ihn auch auf leckerem Landbrot oder auf Crackern. Fix & fertig zum direkten Verzehr im 150 g Becher mit wiederverschließbarem Deckel.Unsere neuen veganen frische Bio Salate mit den besten Zutaten lassen euch das Original vergessen. Wir verzichten auf Geschmacksverstärker, Farb- und Konservierungsstoffe, aber nicht auf Geschmack. Clean Label von Vitaquell wie es Qualität und Tradition verlangt neu interpretiert. Selbst die vegane Mayonnaise wurde neu entwickelt und eigens angerührt.In den Sorten EI-FREI, HUHN-FREI, MUH-FREI und TUN-FREI haben wir frisch aufgetischt. Ob als Brotaufstrich, für das Partybuffet, zum Füllen von Gemüse oder als Snack – unsere neuen veganen Bio Salate bieten vielfältigen Genuss.