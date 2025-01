Starte gesund ins Jahr: Veganuary leicht gemacht!

Der Veganuary ist eine weltweit wachsende Bewegung, die immer mehr Menschen dazu motiviert, im Januar auf pflanzliche Ernährung umzusteigen. Was einst als Challenge begann, hat sich mittlerweile zu einem echten Trend entwickelt. 2024 nahmen weltweit bereits 25 Millionen Menschen teil – und auch in Deutschland wächst der „Veganuary-Effekt“ spürbar. Über 2.100 neue vegane Produkte wurden allein im Jahr 2024 auf den Markt gebracht, was das wachsende Interesse an pflanzlichen Alternativen unterstreicht. Vitaquell, ein Unternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung in der Herstellung veganer Produkte, bietet zahlreiche pflanzliche Alternativen, die die Umstellung auf eine vegane Ernährung erleichtern können.



Warum pflanzliche Ernährung?

Die Entscheidung für pflanzliche Kost bietet zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Laut einer Analyse der World Health Organization (WHO) und der American Heart Association (AHA) senkt die Reduzierung des Fleischkonsums, insbesondere von rotem und verarbeitetem Fleisch, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nachweislich. Eine Umstellung auf pflanzliche Ernährung kann das Risiko für Herzkrankheiten um bis zu 32% verringern. Studien zeigen zudem, dass sich eine pflanzliche Ernährung positiv auf das Gewicht und die Blutfettwerte auswirken kann.



Doch worauf sollten Verbraucher achten, wenn sie zu veganen Produkten greifen? „Es ist wichtig, auf natürliche Inhaltsstoffe zu achten und Produkte zu wählen, die ohne künstliche Geschmacksverstärker auskommen“, betont Andrea Halberstadt, Ökotrophologin bei Vitaquell. „Ein Clean Label, also möglichst wenige und verständliche Zutaten, ist ebenfalls ein gutes Kriterium. So können Verbraucher sicher sein, natürliche und hochwertige Produkte zu wählen.“



Wie sieht es mit Kindern aus?

“Kinder können auch am Veganuary teilnehmen und neues über ihren bisherigen Tellerrand hinaus entdecken”, erklärt Halberstadt. „Eine ausgewogene, pflanzliche Ernährung ist grundsätzlich auch für Kinder geeignet, solange eine ausreichende Nährstoffversorgung gewährleistet wird – vor allem bei Vitamin B12, Vitamin D und Proteinen“. „Mit der richtigen Auswahl können Kinder unbeschwert die Geschmacksvielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln entdecken und genießen.“



Vitaquell-Produkte für einen einfachen Einstieg

Der Veganuary bietet die perfekte Gelegenheit, die Vorteile einer pflanzlichen Ernährung auszuprobieren. Vitaquell unterstützt diesen Schritt mit einer breiten Palette an veganen Produkten – von pflanzlichen Aufstrichen über hochwertige Pflanzenöle bis hin zu Butter-Alternativen. Diese Produkte erleichtern den Einstieg in eine ausgewogene, pflanzliche Ernährung und helfen, diese unkompliziert in den Alltag zu integrieren.

