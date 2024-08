O’zapft is‘: Vegane und vegetarische Schmankerln fürs Oktoberfest

O‘zapft wird’s am 21. September auf der Münchener Theresienwiese: Pünktlich zum 189. Oktoberfest präsentiert nun das Hamburger Familienunternehmen Vitaquell bayrische Schmankerl-Klassiker vegetarisch und vegan interpretiert.

Weißwurst ohne Kalb- und Schweinefleisch? Brotzeit ohne Käse? Noch vor kurzem unvorstellbar. Doch die Nachfrage wächst. Schon im letzten Jahr gingen beim Münchener Traditionsfest 147.000 fleischlose Gerichte über die Theke. Die „Vegetarische Vier Weiße - Tofu-Weißwurst“ von Vitaquell zeigt, was geht: Die auf Sojabohnen basierenden Würste schmecken warm mit süßem Senf vor allem zum Frühschoppen original-lecker. Ob mit Messer und Gabel oder dem bayrischen Brauchtum entsprechend gezutzelt – Weißwurst schmeckt am besten in Gesellschaft, mit einem frischen Weißbier und einer Portion bayerischer Gemütlichkeit.



Der Biergarten-Klassiker plant-based



Abgerundet wird die vegetarische Brotzeit mit VO-BAZZA vegan von Vitaquell, einem cremigen Obazda-Genuss in rein pflanzlicher Form. Hergestellt mit feinsten Cashewkernen und handverlesenen Kräutern, bietet er ein unvergleichliches Geschmackserlebnis in BIO-Qualität. Der VO-BAZZA kommt ohne Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe aus. In Süddeutschland wird der streichzarte Dip gern zu Weißwurst und Brezn gegessen. Auf dem Oktoberfest gehört ein Weißbier dazu. O’bazd is!

