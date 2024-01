Osterferien mal anders: Mit einem Ferienprogramm von Experiment e.V. eine Kultur kennenlernen und Sprachkenntnisse vertiefen

Diein einem anderen Land verbringen und dessen Sprache lernen, neue Freundschaften schließen und eine unvergessliche Zeit erleben? Das alles lässt sich mit einem, Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation, verbinden. Bei einemverbringen junge Teilnehmende zwischen 14 und 18 Jahren aufregende Ferien in einem Land ihrer Wahl, lernen aber gleichzeitig intensiv die Landessprache vor Ort kennen. Wer sich, bekommt die besondere Gelegenheit während der Osterzeit Traditionen und Bräuche aus der Perspektive einer anderen Kultur zu erleben.So zum Beispiel bei eineman Irlands Südküste oder Spaniens Costa del Sol: Zusammen mit anderen internationalen Jugendlichen werden vormittags in Lerngruppen die Sprachkenntnisse verbessert. Nachmittags stehen Ausflüge, Aktivitäten und die Erkundung der Umgebung auf dem Programm. Während des gesamten Aufenthalts wohnen die Teilnehmenden bei Gastfamilien, um das Leben vor Ort hautnah mitzubekommen und das Gelernte direkt anwenden zu können.Bei einem, wie beispielsweise in Frankreich, lernt man neben der Sprache auch das Schulsystem vor Ort kennen. Wer gerne in einen Schüleraustausch schnuppern möchte, liegt mit dieser Light-Variante in einer der vielen französischen Regionen genau richtig. Auch hier wohnen Teilnehmende bei einer Gastfamilie in der Nähe der Schule und erleben die französische Kultur.Für Experiment ist es ein Anliegen, dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, einen Austausch zu erleben. Aus diesem Grund vergibt der Verein regelmäßigaus dem vereinseigenen Stipendienfonds. Diese können, wie das Experiment-Teilstipendium, einkommensabhängig sein und bis zu 1.000 € betragen. Oder sie sind einkommensunabhängig, wie das Social Media-Stipendium oder das Klima-Stipendium, welche beide bis zu 250 € enthalten.Mehr Informationen zu den einzelnen Programmen, sowie Voraussetzungen und mögliche Ausreisedaten gibt es unter https://www.experiment-ev.de/ferienprogramme/ . Direkte Fragen können auch an die zuständigen Ansprechpartnerinnen der Geschäftsstelle Lena Meier ( meierl@experiment-ev.de , 0228-95722-63) und Eva Kirch ( kirch@experiment-ev.de , 0228-95722-38) gestellt werden.