Schauspielpremiere „Extrawurst“

Das Bier droht warm zu werden und das Büffet wartet, aber zum „gemütlichen Teil“ der Mitgliederversammlung des Tennisclubs wird es nicht kommen. Zwar sind die ersten Tagesordnungspunkte schnell erledigt, unter „Sonstiges“ gibt es da aber noch den Punkt: „Anschaffung eines neuen Grills für Vereinsfeste“.Keine große Sache, möchte man meinen, käme Melanie nicht mit der Idee, einen zweiten Grill für Clubmitglieder mit türkischem Migrationshintergrund anzuschaffen, da diese ihr Grillgut nicht mit Schweinefleisch auf den gleichen Rost legen dürfen.Erol, der Einzige im Club mit türkischen Wurzeln, lehnt dankend ab. Dennoch entbrennt eine Diskussion: Wie viele Rechte muss eine Mehrheit einer Minderheit einräumen? Muss man Religionen tolerieren, auch wenn man sie ablehnt? Gibt es auch am Grill eine deutsche Leitkultur? Sind Vegetarier_innen auch eine Glaubensgemeinschaft? Und was läuft da eigentlich zwischen Torstens Frau Melanie und Erol, die das erfolgreiche Doppel des Vereins sind, sich aber für Torstens Geschmack nach gewonnenem Spiel zu lange umarmen?Bei dieser hochpointierten und sehr aktuellen Komödie bestimmen die Zuschauer_innen durch ihr Votum, wie der Konflikt sich löst.Es spielen Anna Bittner, Benedict Friederich, Carmen Krüger, Udo Prucha, Vladislav Weis und Nenad Žanić. Vor der Premiere am 3. Dezember 2022 findet um 18.30 Uhr ein Pressegespräch auf der Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters statt.Wie der Titel dieses Stückes schon verrät, spielt das Essen eine wichtige Rolle in dieser Komödie. Deshalb laden wir Sie vor der Vorstellung von „Extrawurst“ am 7. Dezember um 17.30 Uhr auf die Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters ein.Hier erfahren Sie eine Menge über die Essensrituale der verschiedensten Kulturen und Religionen bevor Sie dann um 19.30 Uhr unsere „Extrawurst“ serviert bekommen.Mi, 07.12.2022, 19.30 Uhr | So, 11.12.2021, 15.00 Uhr | So, 18.12.2022, 19.30 Uhr |Sa, 31.12.2022, 20.00 Uhr | Sa, 07.01.2023, 19.30 Uhr | So, 15.01.2023, 19.30 Uhr |Fr, 20.01.2023, 19.30 Uhr | Sa, 28.01.2023, 19.30 Uhr | Fr, 07.05.2023, 19.30 Uhr20,50 € / 17,50 € / 12,50 € (Premiere)18,50 € / 15,50 € / 9,50 €16,50 €* / 14,50 €* / 7,50 €*12,50 €** / 10,50 €** / 5,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwillige, Inhaber Sozialpass, FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 9.00 Uhr bis 18.00 UhrSa (Dezember 2022): 13.00 Uhr bis 17.30 UhrSa (Januar 2023): 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse