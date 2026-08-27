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Erlanger Herbst am 17. Oktober 2026

Ein Herbsttag voller Erlebnisse in der Erlanger Innenstadt

(lifePR) (Erlangen, )
Am Samstag, 17. Oktober, wird die Erlanger Innenstadt wieder zur großen Einkaufs- und Erlebnismeile: Beim „Erlanger Herbst“ lädt das City-Management Erlangen zum gemeinsamen Bummeln, Entdecken und Erleben ein. Entlang der Hauptstraße und Nürnberger Straße sowie auf verschiedenen Plätzen und in der östlichen Innenstadt erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Geschäfte, Vereine und Partner sorgen mit Aktionen, Informationsständen und besonderen Angeboten für Abwechslung. Auf dem Neustädter Kirchenplatz präsentiert sich der „Platz der Vereine“ mit einem bunten Bühnenprogramm und stellt die Vielfalt der Erlanger Vereinswelt vor. Auch der Handballsport ist in der Innenstadt vertreten: Der HC Erlangen gibt Einblicke in den Club und seine Sportwelt. Familien können sich zudem auf Mitmachaktionen von THW und Verkehrswacht freuen. Auto Kraus, die Sparkasse und die Stadt Erlangen beteiligen sich ebenfalls mit eigenen Aktionen.

Ein besonderer Anziehungspunkt ist die Bio-Genussmeile in der Wasserturmstraße, die von der Biostadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt gestaltet wird. Unter dem Motto „regional – ökologisch – fair“ präsentieren regionale Betriebe und Initiativen ihre Angebote. Neben kulinarischen Spezialitäten und verschiedenen Bio-Produkten stehen auch Mitmachaktionen und Informationen rund um nachhaltige Ernährung und regionalen Einkauf auf dem Programm.

Dazu kommen verschiedene gastronomische Angebote in der Innenstadt, die den Einkaufsbummel kulinarisch ergänzen.

„Der Erlanger Herbst zeigt, wie vielfältig unsere Innenstadt ist. Für einen Tag entsteht etwas Besonderes: Handel, Gastronomie, Vereine und zahlreiche weitere Akteure finden sich zusammen und setzen ein Signal, das über die Stadtgrenzen hinausgeht. Wir erwarten für den Tag viele Gäste und erhoffen uns einen nachhaltigen Effekt für unsere Einkaufsstadt. Zudem sind die vielen Angebote kostenfrei“, sagt Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen.

Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.visit-erlangen.de/.... Das vollständige Programm mit allen Aktionen, Ausstellern und weiteren Angeboten wird im Vorfeld der Veranstaltung veröffentlicht.

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